الصين تطلق مهمة مأهولة جديدة لاستكمال بناء محطتها الفضائية‎‎

تطلق الصين مركبة فضائية، غدًا الأحد، تحمل على متنها 3 رواد إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية غير المكتملة، حيث سيعملون ويعيشون لمدة 6 أشهر مع دخول بناء المحطة مراحل متقدمة.

وقال مسؤول في وكالة الفضاء المأهول الصينية في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه من المقرر أن ينطلق الصاروخ لونج مارش-2 إف حاملًا مركبة الفضاء شنتشو-14 من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو، شمال غرب البلاد، في الساعة 10:44 صباحًا بالتوقيت المحلي (0244 بتوقيت جرينتش)، غدًا الأحد.

وستكون شنتشو-14 الثالثة من بين 4 مهمات مأهولة، والسابعة من إجمالي 11 مهمة لازمة لاستكمال المحطة الفضائية بحلول نهاية العام.

وبدأت الصين بناء المحطة المكونة من 3 وحدات، في أبريل/ نيسان 2021، بإطلاق تيانخه، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث.

وبعد مهمة شنتشو-14، سيتم إطلاق الوحدتين المتبقيتين، في يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول.

يشار إلى أنه تم استبعاد الصين من محطة الفضاء الدولية بسبب قلق الولايات المتحدة من أن برنامجها الفضائي يديره الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم، جيش التحرير الشعبي.