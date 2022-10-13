"مايكروسوفت" تكشف عن تشكيلة "Surface Laptop" الجديدة

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للتكنولوجيا، النقاب رسميًا عن أحدث تشكيلة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها، المعروفة باسم "Surface Laptop"، إلى جانب جهاز "أستوديو" محدث، وذلك خلال حدث الإطلاق السنوي للشركة الذي أقامته، اليوم الأربعاء.

وأطلقت "مايكروسوفت" مجموعة كبيرة من منتجات "Surface" التي تمت ترقيتها، بما في ذلك جهاز "Laptop 5" الدفتري المخصص الذي يأتي بشاشة تعمل باللمس بمقاسين مختلفين؛ 13.5 و15 بوصة، مدعومًا بشهادة "Intel Evo"، والتي تدعي الشركة أنها ستجعل اللابتوب "أقوى بنسبة 50٪ من سابقه".

ويصل الطراز مقاس 13 بوصة مع معالج من نوع "Core i5"، القابل للترقية إلى "i7"، من الجيل الـ12 المطور من قبل شركة "إنتل" الأمريكية، بينما يتوافر الإصدار الأكبر مع معالج "i7" فقط.

ولن يتوافر الطرازان مع معالجات "AMD".

ومع ذلك، لا يحتوي كلا الطرازين على دعم منافذ "Thunderbolt 4" المدمجة، ويبدأ الطرازان مقاس 13 و15 بوصة بسعر 1000 دولار و1300 دولار على التوالي.

كما كشف عملاق التكنولوجيا عن جهازها الاحترافي "Surface Pro 9"، والذي يأتي بمعالجات "إنتل" و"آرم".

ويحتوي اللابتوب القابل للتحويل على شاشة تعمل باللمس مقاس 13 بوصة، مع دعم "Vision IQ"، وهي ميزة "Dolby" التي تضبط إعدادات العرض بناءً على الإضاءة المحيطة.

ويبدأ سعر اللابتوب الاحترافي - الذي يحتفل هذا العام بعقد من العمر - أيضًا بسعر 1000 دولار لطراز إنتل" و1300 دولار لطراز "آرم". وستتوافر الأجهزة بشكل رسمي للجمهور في 25 أكتوبر الجاري.

وأخيرًا، كشفت شركة "مايكروسوفت" عن جهاز "+Surface Studio 2".

وكما يوحي الاسم، فإن الجهاز ليس ترقية كاملة إلى جهاز آخر متعدد الإمكانات القابل للتحويل، ولكن بدلًا من ذلك هو أقرب إلى نسخة مطورة من سابقتها "Surface Studio".

ويظل تصميم الجهاز – الذي يشبه جهاز "iMac" الخاص بشركة "آبل" - كما هو، مع شاشة تعمل باللمس مقاس 28 بوصة قابلة للتعديل عبر حامل "Gravity Hinge".

وعند وضع الجهاز في وضع أفقي مستو مع المكتب، يمكن للفنانين التفاعل معه بشكل أكبر على غرار لوحة الرسم "Wacom Cintiq".

من جانبه، قال بانوس باناي، رئيس قسم المنتجات في "مايكروسوفت" خلال كلمته الافتراضية بحدث الإطلاق: "لقد أعدنا النظر فيما يتعلق بمعالجات جهاز Surface Studio الخاص، ثم طورناها إلى معالجات إنتل محدثة، مع أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 50٪."

وأضاف: "لقد صممنا كارت الشاشة (المعالج الرسومي) من نوع NVIDIA Ge Force RTX 3060 المنفصلة لمضاعفة أداء الرسومات وجعلها أكثر واقعية أكثر من سابقيه"، وتابع: "لقد قمنا بتحسين وتحديث الشاشة والكاميرات وميكروفونات Studio والمنافذ، بما في ذلك USB-C مع Thunderbolt 4".

ومع Windows 11، يفي +Surface Studio 2 أيضًا بمعايير Secured-core PC.

ويعمل جهاز "+Surface Studio 2" بواسطة معالج "Intel Core u7"، جنبًا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 32 غيغابايت و1 تيرابايت من مساحة التخزين.

ويتوافر الجهاز بسعر4300 دولار، ويأتي الماوس، ولوحة المفاتيح والقلم الملحقين بالجهاز بسعر إضافي يكلف 200 دولار.