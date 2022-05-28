"ناسا" تحذّر من أقوى عاصفة نيزكية قد تضرب الأرض قريبًا

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ من تعرض الأرض، الأسبوع المقبل، لعاصفة نيزكية قد تكون الأقوى منذ سنين طويلة، حيث من المتوقع أن تكون أجزاء من المذنب المحتضر SW3 مرئيةً في الولايات المتحدة وأجزاء من كندا.

وانقسم المذنب SW3، إلى أجزاء كبيرة في 1995، واستمر في التفتت أكثر منذ ذلك الحين، ويعد مسؤولًا عن شظايا الغبار التي تسبب تساقط الشهب المسماة ”تاو هيرقيولدز“، وفق ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتحدث زخات النيازك عندما تمر الأرض عبر أثر الحطام الذي خلفه مذنب أو كويكب، ويمكن التنبؤ بمعظم زخات النيازك، حيث تتكرر سنويًا عندما تعبر الأرض وفق مسار معين من الحطام، ومع ذلك، تمر الأرض أحيانًا عبر كتلة ضيقة وكثيفة من الغبار الفضائي التي تتحول إلى آلاف من النجوم سريعة الحركة.

وتعرف تلك الظاهرة باسم ”عاصفة النيزك“، وتوفر مشهدًا رائعًا لمراقبي النجوم، وكان مراقبا الفلك الألمانيان أرنولد شواسمان، وأرنو آرثر واشمان، رصدا مذنب SW3 لأول مرة في 1930، وبمرور الوقت أصبح هذا المذنب خافتًا للغاية، لكن في 1995 أصبح أكثر سطوعًا بنحو 400 مرة بشكل غير متوقع وكان مرئيًا بالعين المجردة.

وانقسم اللب الجليدي للمذنب إلى 4 أقسام، مطلقًا كميات هائلة من الغاز والحطام، التي استمرت أثناء دورانها حول الشمس، وبحلول 2006، كان المذنب المحطم يتألف من 68 قطعة.

ومن المرجح أن يكون قد انهار أكثر منذ ذلك الحين، وتشير النمذجة الحاسوبية إلى أن شظايا مذنب SW3 كانت تنتشر خارج مدارها مثل المجسات، ومع ذلك، فإن هذه الشظايا لا يمكن رؤيتها حتى تعبر مدار الأرض.

وبحسب وكالة ”ناسا“ فمن المقرر أن يعبر حطام النيزك مسار كوكبنا، في 31 أيار/ مايو المقبل، وسيعتمد سطوع عاصفة النيزك على كمية الحطام التي ألقيت أمام مذنب SW3 إن وجدت، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها الأرض مع حطام المذنب، منذ حدث تحطمه في 1995.

وقال بيل كوك، مدير مكتب بيئة النيزك التابع لـ“ناسا“ في مركز مارشال لرحلات الفضاء إنها ”فرصة مثالية لعشاق الفضاء للخروج وتجربة أحد أكثر عروض الإضاءة الطبيعية حيوية“.

وأضاف أنه ”إذا كان الحطام من نيزك SW3 يسافر أكثر من 220 ميلًا في الساعة 354 كم / ساعة، عندما انفصل عن المذنب، فقد نرى زخة نيزكية لطيفة“، موضحًا أنه ”إذا كان للحطام سرعات طرد أبطأ، فلن يصل أي شيء إلى الأرض ولن يكون هناك نيازك من هذا المذنب“.

وتشير بعض النماذج إلى أنه سيكون هناك عرض قوي من وابل الشهب، بينما يتوقع البعض الآخر أن الشظايا الكونية ستقصر عن مسار الأرض، ومن المقرر أن يعبر تيار الحطام الذي تركه مذنب SW3 في 1995، مدار الأرض، بين الساعة 00:45 و 01:17 صباحًا، بالتوقيت الشرقي EST في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع أن يستمر ذلك ما يصل إلى ساعتين، وستكون هذه الظاهرة مرئية في أمريكا الشمالية والجنوبية، حيث ستمنح السماء المظلمة جدًا أقصى قدر من السطوع.