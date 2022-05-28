الأول من نوعه.. مشروع لتصنيع نموذج تجاري لإزالة الحطام الفضائي

تعتزم شركة آستروسكيل البريطانية بالتعاون مع مشغل الأقمار الاصطناعية البريطاني ”ون ويب“ تصنيع أول نموذج تجاري مصمم لالتقاط أقمار صناعية متعددة في مدار أرضي منخفض.

ويعد المشروع الأول من نوعه، في مهمة فضائية جادة لإزالة الأقمار الاصطناعية الخارجة عن الخدمة والحطام الفضائي الكثيف حول مدارنا.

وتعمل شركة ون ويب على إطلاق مئات الأقمار الاصطناعية لتوصيل الأشخاص في الأماكن صعبة الوصول بالإنترنت من خلال خدمات عالمية، وأطلقت حتى الآن 428 قمرا اصطناعيا، ليصل العدد النهائي إلى 650 قمرا.

وعند انتهاء الأقمار الاصطناعية من مهمتها، يجب إزالتها لضمان عدم تعرض الاتصالات العالمية الرقمية للخطر بسبب اصطدامات يمكنها أذية الأقمار الأخرى، فضلا عن حماية المدار القريب من الأرض بيئيا باعتباره مصدرا طبيعيا مشتركا.

ويوجد خيارات لإزالة الأقمار من مدارها بعد انتهاء زمن خدمتها الذي يتراوح من 5 إلى 6 أعوام، منها تزويد القمر الاصطناعي بوقود كاف ليخرج من مداره.

وفي حال الفشل، فإن كل قمر اصطناعي مزود بمغناطيس أو طريقة تثبيت لتلتقطه مركبة تخديم وتعمل على إخراجه من مداره.

وتخطط شركة آستروسكيل لإطلاق المركبة التخديمية بحلول العام 2024، وتُدعى ”إلسا إم“، وستكون أول مركبة قادرة على إزالة أقمار اصطناعية من مدارها في رحلة واحدة.

وتعتزم الشركة تقديم خدمة تجارية للزبائن أصحاب الأقمار الاصطناعية، لتزويدهم بالتقنية اللازمة لتوفير الخدمة الروتينية للأقمار، وذلك بحلول العام 2030.

وقال وزير العلوم البريطاني جورج فريمان: ”مع وجود آلاف الأقمار في المدار القريب من الأرض، نحاول التعامل مع مشكلة البقايا الفضائية، وإيجاد طريقة لإزالة الأقمار المعطلة والنفايات الفضائية، ما يقلل من التكلفة الناجمة عن خطر البقايا في الفضاء على الأقمار، ولنضمن أن يكون الفضاء آمنا ومستداما“؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.

وأضاف: ”وضعت الحكومة البريطانية الاستدامة الفضائية هدفا من أهداف استراتيجية الفضاء البريطانية، ومن الجميل أن تشارك الشركات البريطانية في هذا المجال“.

وتمثل البقايا الموجودة في الفضاء تهديدا للأقمار الاصطناعية التي نستخدمها يوميا في التنقل والاتصالات وغيرها من الخدمات، لذلك تتجه بريطانيا لتمويل التقنيات التجارية التي تقوم بإزالتها، وفقا للمدير التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية، بول باتي.