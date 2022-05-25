شركة تدرب رجال الشرطة على إطلاق النار بشكل افتراضي

كشفت شركة ”آكسون“ عن اختبارات أداء جديدة موجهة لتهيئة وتأهيل رجال الشرطة في بريطانيا على استخدام الأسلحة النارية خلال المواجهات، وذلك باستخدام تجارب واقع افتراضي VR، باسخدام مسدسات ليزر، تسمح لرجال الشرطة بالتدريب بشكل عملي وفعال، ولكنه آمن على حياتهم في نفس الوقت.

وتعتمد تقنيات ”آكسون“ على ارتداء رجال الشرطة لنظارات واقع افتراضي، بحيث يتمكنون من خوض تجربة أشبه بالواقعية، إلى جانب استخدام مسدسات ليزر، متصلة بتقنية البلوتوث بالنظارة الذكية، بحيث يمكنها رصد حركة يد رجل الشرطة خلال توجيه المسدس ناحية هدفه الذي تراه عيناه داخل التجربة الافتراضية.

وتحمل التجربة الافتراضية الرئيسة من ”آكسون“ اسم TASER 7، وهي تقدم مستوى مختلفًا من التدريب لرجال الشرطة، حيث يمكنهم التدريب في أي وقت على مدار اليوم، دون الحاجة إلى التواجد في مضمار مجهز، وبالتالي سيكون ذلك حلًا عمليًا وكذلك موفرًا للتكاليف والوقت.

وتعمل ”آكسون“ حاليًا على توسيع نطاق تجاربها الافتراضية لتدريب ضباط الشرطة، مثل تجربة اقتحام لمنزل تحدث داخله جرائم عنف منزلي، بحسب ”تيك إكسبلور“.

وأكد كريس تشين، نائب رئيس التجارب التفاعلية في شركة آكسون، أن إتاحة تلك التجربة التفاعلية لرجال الشرطة تقدم لهم مستوى واقعيًا من التدريب، موضحًا أن استخدام مسدسات الليزر يقدم محاكاة تضع رجال الشرطة داخل تجربة كاملة تختبر ردود أفعالهم، وسرعة تعاملهم في المواقف الصعبة، والضغط العصبي عند مواجهة المجرمين.

وبدأ قسم الشرطة في مدينة نيوكاسل الإنجليزية بالفعل في إلحاق عدد من رجال الشرطة بالقسم بالبرنامج التدريبي الجديد الخاص بشركة ”آكسون“، وينوي القسم توسيع نطاق تطبيق برنامجها التدريبي.

يُذكر أن ”آكسون“ بالفعل تقدم برامج تدريب تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي في بعض أقسام الشرطة في بريطانيا، والتي تهدف للحفاظ على الصحة العقلية والنفسية لرجال الشرطة.

وتسعى الشرطة البريطانية أيضًا إلى وضع عناصرها داخل سيناريوهات أقرب للمواقف الحقيقية التي يتعرضون لها خلال عملهم اليومي، مثل عدم تصعيد الموقف مع المجرمين خلال استجوابهم، والحفاظ على ضبط النفس، إلى جانب الحرص على سلامة الرهائن في حال مواجهة مجرمين مسلحين يحتجزونهم، وغيرها من سيناريوهات يتضمنها العمل الشرطي.