"ستارلينك" تزود عشاق التخييم‎ والترحال بالإنترنت الفضائي

أطلقت خدمة ”ستارلينك“ للإنترنت الفضائي باقة جديدة للاشتراك في الإنترنت عبر أقمارها الصناعية، وهي موجهة لعشاق التخييم والترحال، حيث إنها تقدم اتصالًا بالإنترنت عبر طبق استقبال كبير.

وأشارت شركة ”سبيس إكس“، مقدمة خدمة ”ستارلينك“، أن الخدمة الجديدة ”Starlink RV“ تستهدف في المقام الأول إتاحة اتصال بالإنترنت خارج المنزل أو الأماكن المغلقة بشكل عام، وهي مثالية للحصول على إنترنت خلال التنقل، خاصة في الأماكن التي لا يتوافر فيها اتصال تقليدي بالإنترنت عبر الألياف الضوئية.

وعلى الرغم من سهولة الاتصال بالإنترنت عبر الخدمة الجديدة، فإن خدمة ”Starlink RV“ تتضمن عددًا من السلبيات ركزت عليها ”سبيس إكس“ ليدرك المشتركون طبيعة الخدمة بشكل كامل قبل الاشتراك فيها.

ومن أهم السلبيات للخدمة هي أن الشركة لا تجعلها أولوية في ساعات ذروة الاستخدام، عندما تصبح سرعات الإنترنت أبطأ، حيث إن المشتركين في الخدمة التقليدية، الخاصة بالإنترنت المنزلي، سيكون لهم الأولوية للحصول على ثبات وخدمة أفضل، على حساب المشتركين في خدمة “ Starlink RV“.

ومن السلبيات أيضًا، عدم إمكانية تثبيت طبق الاستقبال الكبير فوق سقف المركبات المتنقلة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاشتراك في الخدمة والبالغة 135 دولارًا، وذلك أعلى بنحو 25 دولارًا مقارنة باشتراك الخدمة التقليدية.

ونشرت ”سبيس إكس“ عبر صفحة ”المساعدة“ على موقعها الرسمي، توضيحًا يؤكد أن سرعات الاتصال بالإنترنت الفضائي الخاص بخدمتها ”ستارلينك“ واستقرار الخدمة هي ”مزايا غير مضمونة“ بالنسبة للمشتركين في باقة ”Starlink RV“، مشيرة إلى أن الأولوية في الحصول على خدمة أفضل وثابتة ستكون للمشتركين في الإنترنت الفضائي للأماكن المغلقة من منازل وشركات.

وعلى الرغم من أن خدمة ”ستارلينك“ بباقاتها التقليدية للمنازل والأماكن المغلقة تشهد قائمة انتظار طويلة للغاية، تمتد مواعيد وصول الخدمة لدى بعض العملاء إلى عام 2023، إلا أن المشتركين في الباقة الجديدة سيمكنهم الاستمتاع بالخدمة بشكل فوري، وسيحصلون كذلك على معدات الاستقبال بمجرد اشتراكهم.

يُذكر أن ”ستارلينك“ قد بدأت في تقديم خدماتها للإنترنت الفضائي في البرازيل، وذلك لتوصيل الإنترنت إلى 19 ألف مدرسة في المناطق النائية، إلى جانب تحقيق المراقبة البيئية اللازمة لمنطقة غابات الأمازون.

وحصلت شركة ”آناتيل“ البرازيلية لخدمات الاتصالات على حق تشغيل خدمة ”ستارلينك“ داخل الحدود البرازيلية حتى عام 2027، وذلك بحسب اتفاقية شراكة تم توقيعها، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.