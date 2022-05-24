إنستغرام تضيف "تحديثات مرئية" عبر منصتها

طرحت منصة إنستغرام، ”تحديثات مرئية“ جديدة عبر منصتها الرقمية.

وبعد الإعلان عن تغيير شعار الشركة ليكون أكثر إشراقاً، أعلنت إنستغرام عن ”خط طباعي“ جديد عبر منصتها، بالإضافة إلى جعل ”عروض التسويق“ في شاشة كاملة.

وقالت المنصة في مدونة لها الإثنين، ”إن التحديث الجديد مصمم لتشجيع التطور المستمر ومساعدته على إنشاء تجارب غامرة وشاملة أكثر.“

وأطلقت المنصة على خطها الجديد اسم ”Instagram Sans“، حيث قالت إنها استوحته من الشعار الرسمي للمنصة الذي وصفته باسم ”squircles“؛ أي مزيج بين المربعات والدوائر.

وأوضحت أن الخط الجديد عبارة عن خليط بين العديد من الأنماط الغريبة الهندسية. ومن بين الخطوط الجديدة؛ ”Instagram Sans Regular“ و“Bold“ و“Light“ و“Medium“ و“Condensed“ و“Condensed Bold“.

وقالت المنصة ”إن Instagram Sans هي طريقة جديدة لمجتمعنا العالمي للتعبير عن نفسه على المنصة في أماكن مثل Reels والقصص. نريد دعم جميع صانعي المحتوى وأعضاء المجتمع الذين يدفعون الثقافة إلى الأمام للتعبير عن أنفسهم بشكل كامل بأي لغة يختارونها.“

وأضافت ”لقد دخلنا في شراكة مع خبراء اللغة في جميع أنحاء العالم لتكييف الخطوط مع جميع النصوص العالمية بما في ذلك العربية والتايلندية واليابانية.“

أما عن شعار المنصة الجديد، قالت الشركة إن التدرج اللوني للشعار أصبح الآن أكثر حيوية ليشعر المستخدمون ”بالحيوية والإضاءة“.

كما أن الشعار الجديد تمت إعادة تصميمه من خلال عملية النمذجة ثلاثية الأبعاد (D modeling process3).

وبالنسبة لعروض التسويق في ”شاشة عرض كاملة“، قالت المنصة إنها أقدمت على هذه الميزة لمساعدة الأشخاص والشركات على الترويج لمنتجانهم بشكل أفضل بمساحة أكبر لتصل إلى عدد أكبر من المستخدمين.

والجدير بالذكر أن إطلاق عروض التسويق في شاشة كاملة يأتي في الوقت الذي يختبر فيه إنستغرام عرض ”الخلاصة“ (أو Feed) في شاشة كاملة أيضاً، حيث أعلن آدم موسيري، رئيس ”إنستغرام“، في وقت سابق عن اختبار الخلاصة الرأسية للتطبيق.

وقال موسيري ”نحن نحاول اكتشاف كيفية دفع إنستغرام للأمام في عالم سيكون فيه المزيد والمزيد من الناس يستخدمون الهاتف أولاً“.

وأضاف: ”الاختبار هو جزء من جهود إنستغرام لجعل التطبيق أكثر جاذبية.“

وفي اختبار الخلاصة الرئيسية بملء الشاشة، لا يزال بإمكان المستخدم التمتع بشريط التنقل السفلي للوصول إلى علامة تبويب ”الاكتشاف“ و“Reels“ و“التسوق“ وصفحة المستخدم الخاصة.

ولا تزال الرموز الخاصة بتبديل الحسابات وإنشاء منشور والتحقق من الإشعارات وتصفح الرسائل، في الشريط العلوي أيضًا.