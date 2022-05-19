تصميم روبوتات يمكنها التنبؤ بتحركات البشر وتجنبها بأمان

طور باحثون من جامعة تورونتو الكندية، روبوتات ”مدركة اجتماعيًا“، تستطيع التنبؤ بتحركات البشر وتجنبها.

ويقوم مشروع الباحثين على إستراتيجية جديدة تسمح للروبوتات بتفادي الاصطدام مع الأشخاص من خلال توقع أماكن عقبات متحركة قد تعترضها.

وقال قائد الفريق الدكتور تيم بارفوت: ”نأمل أن تستطيع روبوتاتنا التنقل في بيئة مكتظة بالأشخاص من خلال التنبؤ بأماكنهم وأماكن الأشياء، وبناء مسارات وفقًا لحركتها في المستقبل“.

من جانبه؛ قال هوغوز توماس، الباحث في جامعة تورونتو: ”يعتمد عملنا على تنبؤ الروبوت بحركة البشر في المستقبل المباشر، ما يسمح لها باتخاذ خطوة استباقية عوضًا عن إبداء رد فعل نتيجة التعرض للعقبات“.

ووفقًا لموقع ”تك إكسبلور“، فإن الروبوت يعتمد على خرائط مجدولة مكانيًا ليقرر حركته التالية، وهي خرائط ثلاثية الأبعاد موجودة في معالج الروبوت، إذ تحتوي كل خلية ثنائية الأبعاد على توقع الحركة المستقبلية، ويتحرك الروبوت بعد معالجة هذه الخرائط من خلال خوارزميات التخطيط، وتحديد المسار.

واعتمد الباحثون أيضًا على أداة رصد الضوء والتباعد (ليدار)، وهي تقنية استشعار عن بعد تشبه الرادار لكنها تختلف عنه باستعمال الضوء بدلًا من الصوت.

وتشكل كل نبضة منها نقطة تُخزن في ذاكرة الروبوت، وركز عمل سابق للفريق على توصيف كل نقطة بحسب خواصها الحركية، ما يسمح للروبوت بتمييز أنواع مختلفة من العقبات حوله.

وتستطيع شبكة الخرائط المطورة من قبل الفريق تمييز 4 أنواع من نقاط (ليدار)، وهي الأرض، والأشياء الثابتة غير المتحركة كالجدران، والأشياء الساكنة، لكن القابلة للتحريك مثل الكراسي، والأشياء المتحركة كالأشخاص.

وقال توماس: ”عندما نقوم بالتجربة في محاكاة، تتصرف العوامل المتحركة وفق سلوك محدد يسمح لها بالوصول إلى هدفها بأسرع وقت، ولكن ذلك لا ينطبق على الأشخاص في الواقع“.

وأضاف: ”الأشخاص قد يتوقفون فجأة للحديث مع غيرهم، أو قد يغيرون من مسارهم، وللتعامل مع ذلك، تعتمد الشبكة على تقنية تعلم الآلة المدعوة بالتعلم المفاجئ ذاتيًا، والمختلفة عن بقية تقنيات تعلم الآلة المعتمدة على آلية الاختبار والخطأ من أجل تحقيق هدف معين“.

وتابع: ”يشبه ذلك الطريقة المستخدمة في لعبة الشطرنج، وتُدعى بالتعلم المدعّم، وتعتمد على الفشل عدة مرات لتعلم اتخاذ القرارات الصحيحة، ولكن لا يمكن استخدامها في الروبوت حتى لا يتعلم من خلال الاصطدام بالأشخاص“.

وبالمقارنة مع تعلم الآلة المفاجئ ذاتيًا، فإنه بسيط وسهل، ويعتمد على التركيز على النقطة عوضًا عن التركيز على الشيء، أي أنه يفسر البيانات من المستشعرات، ويسمح بتنبؤات عدة.