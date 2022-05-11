بعد الإعلان عن وقف إنتاجه.. بيع "آي بود" بآلاف الدولارات على eBay

يشهد متجر eBay إقبالا غير مسبوق لشراء أجهزة أبل ”آي بود“ لتشغيل الموسيقى، بالتزامن مع قرار الشركة الأمريكية وقف تصنيع أجهزتها الموسيقية للأبد، بعد أكثر من 20 عاما من إطلاقها لأول مرة في 2001.

وأوضح جيمس أندروز، المحرر المالي في موقع ”موني“ البريطاني، أن أجهزة ”آي بود“ حاليا قد تساوي ثروة طائلة، وذلك في تصريحاته لموقع MailOnline.

وأشار أندروز إلى أن أسعار بعض أجهزة ”آي بود“ وصلت إلى آلاف الدولارات، ولكن الأغلبية أسعارها منخفضة، موضحا أن ”آيبود كلاسيك“ هو الإصدار الذي يحصد أعلى سعر على المتجر الشهير.

وقد وصل سعر أحد أجهزة ”آي بود تاتش“ المعروض على ”إيباي“ بالفعل إلى سعر 6524 دولارا.

وتتفاوت أسعار أجهزة آي بود الأخرى، بداية من آي بود كلاسيك الذي يُباع بسعر يبدأ من 1388 دولارا ويصل إلى 19995 دولارا على المتجر الإلكتروني.

أما ”آي بود ميني“، الذي تم إطلاقه في 2004، يبدأ بسعر من 290 دولارا ويصل إلى 324 دولارا، و“آي بود شافل“ يبدأ سعره من 129 دولارا ويصل إلى 199 دولارا، بينما آي بود نانو يصل سعره إلى 399 دولارا.

وكانت شركة ”أبل“ قد طوت صفحة ”آي بود“، إذ أعلنت، أمس الثلاثاء، توقفها عن إنتاج جهازها الرقمي الشهير للاستماع إلى الموسيقى، الذي أحدث ثورة في عالم الصناعة الموسيقية مطلع القرن الحادي والعشرين.

وأكد نائب رئيس التسويق الدولي في ”أبل“، غريغ جوزياك، في بيان نشرته الشركة عبر مدونتها، أن ”روح آي بود لا تزال قائمة“.

وأضاف: ”لقد أدرجنا تجربة موسيقية مذهلة في كل منتجاتنا، من آي فون إلى أبل ووتش“.

وشدد على أن ”موقع الموسيقى كان على الدوام أساسيا“ لدى ”أبل“، و“إتاحتها لمئات الملايين من المستخدمين كما حصل من خلال آي بود لم يترك أثرًا على الصناعة الموسيقية فحسب، بل أحدث كذلك تغييرًا على طريقة اكتشاف الموسيقى والاستماع إليها وتشارُكها“.