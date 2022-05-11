"تويتر" تطبق سياسة جديدة للحد من التغريدات المكررة

أعلنت شركة ”تويتر“، أنها اتخذت خطوات تهدف إلى مكافحة المحتوى المكرر والمزعج عبر منصتها الرقمية، عن طريق سياسة جديدة أطلقت عليها اسم ”Copypasta and Duplicate Content“.

ويشير مصطلح ”Copypasta“ إلى ”وظيفة النسخ واللصق“ لتكرار المحتوى، وهو مصطلح عام على الإنترنت يشير إلى محاولة عدة أفراد نسخ محتوى ما من مصدر أصلي ومشاركته على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات.

وبالنسبة لسياسات ”تويتر“، فإن المحتوى المكرر يمكن أن يتكون من نص أو صورة أو مزيج بينهما تم نسخه ولصقه أو تكراره بأي شكل من الأشكال من مصدر أصلي ومشاركته عبر منصة التواصل الاجتماعي.

وكانت الشركة كشفت للمرة الأولى في أغسطس/ آب 2020، أنها ستعمل على الحد من ظهور تغريدات ”Copypasta“، وتسليط الضوء على ما تعتبره انتهاكا، والإجراء المناسب الذي سيتم اتخاذه للحد من ظهور مثل هذه الانتهاكات.

وضربت ”تويتر“ أمثلة على هذه الانتهاكات، موضحة أنها قد تكون مثل ”المحتوى المتطابق“ أو ”شبه المتطابق“ الذي يتم نشره بواسطة حساب فردي أو عدة حسابات.

وتعتقد الشركة أن التغريدات الملصقة والمكررة تؤدي إلى ”تعطيل تجربة الآخرين“.

وفي حال اكتشاف أي انتهاكات، قالت الشركة إنها ستقوم بجعل التغريدة غير مؤهلة للظهور في نتائج البحث أو ”التريندات“.

كما أنها لن تقوم بتوصية التغريدة إلى خلاصات المستخدمين الآخرين على المنصة، لكنها أشارت إلى أن التغريدات المكررة ستظل مرئية لمتابعي ”ناسخ“ التغريدة فقط.

وقالت الشركة ”في حين أن المحتوى المكرر هو أسلوب لنشر رسالة، ويتم استخدامه لمجموعة واسعة من الأغراض، إلا أنه قد يكون متكررا وغير مرغوب فيه ومزعجا لتجربة الأشخاص على تويتر.“

وأضافت ”لقد شهدنا زيادة في (Copypasta)، وهي محاولة من قبل العديد من الحسابات لنسخ العبارة ذاتها ولصقها وتغريدها. لكننا نعمل باستمرار على مكافحة تكرار المحتوى على نطاق واسع عن طريق سياستنا الجديدة.“

كما لاحظت الشركة ،أيضا، أن التغريدات المكررة ”Copypasta“، يمكن استخدامها لـ“تضخيم المحتوى بشكل مصطنع“ للتلاعب في نتائج البحث ومؤشرات المنصة.

يذكر أن نسخ المحتوى لا يؤدي إلى تعليق الحسابات أو إزالة التغريدات من تلقاء نفسها، ولكن تجعلها خاضعة للمراجعة بموجب سياسة التلاعب الخاصة بالمنصة.

وأوضحت الشركة أنه أحد الأمثلة التي قد تتخذ فيه إجراء لإزالة تغريدة أو تعليق حساب، عندما تكون غالبية محتوى الحساب الشخصي لمستخدم ما مكررا بشكل كبير.

كما يمكن لأي مستخدم على المنصة الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة عن طريق النقر على القائمة ثلاثية النقاط الظاهرة بجوار التغريدة وتحديد خيار ”الإبلاغ عن تغريدة“، ثم تحديد الخيار الذي يصف كيف تكون التغريدة غير مرغوب فيها أو مشبوهة.