تقنية جديدة تكشف خفايا عالم النانو

يبدو أن علماء في مؤسسة ماكس بلانك لعلوم الضوء ومؤسسة ماكس بلانك للفيزياء والطب في ألمانيا تقدموا خطوة جديدة نحو معرفة صفات الجسيمات في عالم النانو.

واستخدم العلماء طريقة تكبير مجهرية تفوق قدرة الأدوات المتوفرة حاليا؛ إذ يساعد أحد تطبيقاتها في تحديد الأمراض.

وتوجد الجسيمات النانوية في كل مكان من حولنا، حتى في أجسامنا، على شكل جزيئات بروتينية وفيروسات.

كما توجد في مياه الشرب على شكل شوائب، وفي الهواء على شكل ملوثات، وتعتمد أدوية كثيرة على توصيل جزيئات نانوية، ومنها اللقاحات، وكذلك ترصد بعض التقنيات الفيروسات بالاستناد إلى جسيمات نانوية.

وتقنيّا، نطلق لفظة نانوي على جزيئات يقل قطرها عن مايكرومتر، إذ إن الأشياء التي يبلغ حجمها مايكرومترا يمكن رؤيتها بالمجهر العادي، في حين أن الجسيمات الأصغر بكثير مثل 0.2 مايكرومتر تصبح صعبة التمييز، وتشكل الفيروسات مثالا عنها.

وصنع العلماء والمهندسون خلال الأعوام الأخيرة آلات قادرة على تمييز الجسيمات النانوية، نستطيع من خلالها قياس تركيزها وحجمها ومدى توزعها والمواد المشكلة لها، ومنها: المجهر الإلكتروني.

ولكن تلك التقنيات لها سلبيات كثيرة، منها: أنها كبيرة الحجم ومكلفة، وتحتاج الدراسات التي تعتمد عليها لوقت طويل، لأن العينات يجب تحضيرها بعناية ووضعها في الفراغ، ومع ذلك يبقى من الصعب تحديد مواد الجسيمات باستخدام المجهر الإلكتروني.

لذلك فإن وجود جهاز سريع وخفيف الوزن ويمكن حمله واستخدامه في مكاتب الأطباء أو في العمل الحقلي سيكون أثره كبيرا، وتقدم بعض الأدوات العدسية الموجودة في السوق حلولا جيدة، لكن دقتها غير كافية عند فحص الجسيمات النانوية الصغيرة.

وابتكر العلماء جهازا جديدا يشكل قفزة كبيرة في تمييز الجسيمات النانوية، وتسمى طريقتهم ”تحليل مسار الجسيم النانوي بالتدخل المتري“، ونشروا دراستهم في مجلة نيتشر ميثودز العلمية.

وتعتمد التقنية على رصد الضوء المبعثر من الجسيم النانوي في سائل، حيث تحرك الطاقة الحرارية الجسيمات في اتجاهات عشوائية؛ وفقا لموقع فيز دوت أورج.

وتبين أن المكان الذي يحوم فيه الجسيم في زمن محدد يتناسب مع حجمه، أي أن الجسيمات الكبيرة تتحرك ببطء والصغيرة تتحرك بسرعة، وبمعنى آخر إذا استطعنا تتبع مسار الجسيم يمكننا استنتاج حجمه.

وتعتمد طريقتهم على آلية خاصة طورها العلماء في مؤسسة ماكس بلانك لعلوم الضوء خلال العقدين الفائتين، تتميز بقدرتها على الرصد الحساس للجسيمات النانوية.

وتمتلك هذه الطريقة تقنيات عديدة، من أهمها مركبات بحجم النانو مكونة من قشرة بداخلها سائل يحوي بروتينات، وفي حال تغير حجمها عن الحجم الطبيعي، نستطيع معرفة أن الشخص مريض، لذلك من المهم إيجاد طريقة لرصدها.

ويعمل الباحثون الآن في المؤسستين على تطوير نظام مخبري يمكّن العلماء حول العالم من الاستفادة من ميزات هذه الطريقة.