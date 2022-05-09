بأقل من ثانية.. تطوير مقياس يفحص مرتين وجبة الطعام قبل توصيلها

طورت شركة فرنسية، مقياسا ذكيا مع شاشة، يفحص مرتين الطلبات الخارجية لوجبات الطعام في أقل من ثانية واحدة، للتأكد من دقتها، قبل توصيلها للمستهلكين.

وقال نائب المدير التنفيذي لشركة ”Acrelec“ الفرنسية، المختصة بابتكار تقنيات محسّنة لزبائن المطاعم ومنافذ بيع الوجبات السريعة، برونو لو ري، إن ”تطوير المقياس الجديد يأتي لمساعدة مشغلي المطاعم على التقليل الفوري من أخطاء طلبات وجبات الطعام، وتحسين دقتها بشكل كبير قبل تسليمها للزبائن“.

وصممت ”Acrelec“ المقياس، الذي أطلقت عليه اسم ”الفحص مرتين ”Double-Check“، باستخدام برنامج للذكاء الإصطناعي، وحاصل على براءة اختراع، حسبما أفاد موقع ”WFMZ“ الإخباري، يوم الإثنين.

يشار إلى أن المطاعم من حول العالم تكافح خلال الفترة الأخيرة، من أجل مواكبة الارتفاع المتزايد على طلبات الوجبات الخارجية، في ظل النقص المستمر في العمالة، وعند حدوث أخطاء في دقة هذه الطلبات فإنها تضر بسمعتها وتفقد زبائنها.

مع العلم أن المطاعم التي تعمل بنظام ”الفحص اليدوي للطلبات مرتين“ قبل تسليمها للمستهلك، نجحت في زيادة مبيعاتها والحفاظ على عملائها.

وأوضحت الشركة الفرنسية فيما يتعلق بآلية العمل، أنه ”على العاملين في المطاعم وضع طلب وجبة الطعام على المقياس الجديد، حيث تتعرف الشاشة على اسم الوجبة المطلوبة، وتعرض وزنها مقابل الوزن الحقيقي للتأكد من تطابقهما“.

وتوفر عملية فحص طلبات الطعام ميزة التتبع بشكل كامل وبيانات كل معاملة لفريق إدارة المطعم.

ويتيح ذلك ”في حالة حدوث خطأ، أن يتم حل المشكلة بسرعة وإعادة تدقيق الطلبات مجددا، وفي حال لم يحدد المقياس أي أخطاء، يتم تأكيد الطلب، وإغلاق حقيبة وجبة الطعام وتوصيلها إلى العميل“.

ويشرف فريق العمل في المطعم على عملية التوصيل بشكل كامل، من خلال منصة مراقبة مطورة من قبل ”Acrelec“.

وحسب الموقع، ”يمكن مطابقة نتيجة المقياس مع تطبيقات توصيل الطعام للحصول على تعليقات فورية حول شكاوى العملاء، وهو ما يسمح بالتحسين المستمر للخدمة“.

وأظهرت نتائج البرامج التجريبية للمقياس الجديد، أنه يقلل من أخطاء التعبئة بنسبة 40%، ويخفض من عمليات استرجاع الطلبات بنسبة 50%.

ويشجع المقياس الجديد على منح تطبيقات طلبات وجبات الطعام عبر الإنترنت التصنيف الأفضل، ويزيد من التقييم الإيجابي لتلك التطبيقات بمقدار 0.2 إلى 0.3 نقطة (من 5 نقاط)، ما يؤدي إلى ارتفاع في مبيعات المطاعم بنسبة ”10- 15%“.