إنستغرام يطبق تجربة الخلاصات الرأسية لمنافسة تيك توك

بفضل موجز التمرير الرأسي السريع الخطى، أصبح تطبيق ”تيك توك“ الشهير لعرض المحتوى المرئي، سريعًا، تطبيق الوسائط الاجتماعية الأهم للجيل الجديد الذي يسمى الجيل Z.

الآن، يبدو أن تطبيق إنستغرام الأمريكي لاحظ التنسيق الناجح لمنافسه الصيني، ويقوم بنسخ خلاصته الرأسية كجزء من ”تجربة مشاهدة جديدة وغامرة“، بحسب ما أعلنه آدم موسيري رئيس إنستغرام، الذي كشف عن الاختبار عبر تويتر هذا الأسبوع.

وقال: ”نحن نحاول اكتشاف كيفية دفع إنستغرام للأمام في عالم سيكون فيه المزيد والمزيد من الناس يستخدمون الهاتف أولاً“، موضحاً أن ”الاختبار هو جزء من جهود إنستغرام لجعل التطبيق أكثر جاذبية“.

📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

— Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022