إنستغرام يطبق تجربة الخلاصات الرأسية لمنافسة تيك توك

بفضل موجز التمرير الرأسي السريع الخطى، أصبح تطبيق ”تيك توك“ الشهير لعرض المحتوى المرئي، سريعًا، تطبيق الوسائط الاجتماعية الأهم للجيل الجديد الذي يسمى الجيل Z.

الآن، يبدو أن تطبيق إنستغرام الأمريكي لاحظ التنسيق الناجح لمنافسه الصيني، ويقوم بنسخ خلاصته الرأسية كجزء من ”تجربة مشاهدة جديدة وغامرة“، بحسب ما أعلنه آدم موسيري رئيس إنستغرام، الذي كشف عن الاختبار عبر تويتر هذا الأسبوع.

وقال: ”نحن نحاول اكتشاف كيفية دفع إنستغرام للأمام في عالم سيكون فيه المزيد والمزيد من الناس يستخدمون الهاتف أولاً“، موضحاً أن ”الاختبار هو جزء من جهود إنستغرام لجعل التطبيق أكثر جاذبية“.

📣 Testing Feed Changes 📣 We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed. If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ — Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022

وأضاف: ”نحن ننقل إنستغرام إلى مكان يكون فيه الفيديو جزءًا أكبر من تجربة المنزل، حيث يكون المحتوى أكثر شمولاً – يشغل مساحة أكبر من الشاشة – حيث يكون جزء أكبر من الخلاصة عبارة عن توصيات، أشياء نعتقد أنك قد تحبها ولكن ربما لم تسمع بها حتى الآن، وحيث يمكنك التحكم بشكل أكبر في التجربة“.

وسيشهد الاختبار، الذي يتم طرحه مع مستخدمين محددين هذا الأسبوع، عرض كل من الصور ومقاطع الفيديو عموديًا ضمن الخلاصة الرئيسية.

وتابع موسيري: ”نحن نعلم أن مستقبل الفيديو ومستقبل الصور هو الهاتف المحمول أولاً، سيكون العرض 9:16 وما ستراه هو اختبار الصور الأطول ومقاطع الفيديو الأطول في خلاصتك“.

وطلب موسيري من المستخدمين تقديم ملاحظات صادقة حول الاختبار، لمساعدة إنستغرام على تحديد ما إذا كان سيتم طرح الميزة الجديدة لجميع المستخدمين أم لا، مضيفاً: ”سنحاول ونتعلم بقدر ما نستطيع خلال الأسابيع القليلة المقبلة“.

ويأتي إطلاق الخلاصة الرأسية الجديدة بعد فترة وجيزة من حث إنستغرام مستخدميها على التوقف عن نشر مقاطع فيديو من تيك توك على منصة الفيديو القصيرة Reels.

وتريد إنستغرام التركيز على المحتوى الأصلي، ومنح المبدعين الأدوات التي يحتاجون إليها للنشر مباشرة إلى Reels و ”التأكد من أن الفضل يعود لمن يستحقه“.

وأعلنت إنستغرام في الأصل عن خطط لإلغاء ترتيب المقاطع التي تحتوي على علامات مائية من منصات الفيديو الأخرى، مثل تطبيق تيك توك، في شهر فبراير 2021.