BeReal بديل إنستغرام الخالي من الفلاتر الذي تفوق على فيسبوك

من إنستغرام إلى سناب شات، تزخر معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي بالصور التي تمت تصفيتها بشدة من خلال الفلاتر والمرشحات، والتي تُظهر الأشخاص بمظهر شديد المثالية والتألق.

لكن هناك تطبيقًا جديدًا ظهر على الساحة يكسر القالب مع عدم وجود خيار للفلاتر، وقد تجاوز مؤخرًا فيسبوك في عدد مرات التحميل للتطبيق، وهو أمر لفت انتباه الكثيرين له للتعرف على مزاياه.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يطالب تطبيق BeReal المستخدمين بالتقاط صورة غير مصفاة كل يوم عبر كاميرا التطبيق، والتي تلتقط صورة سيلفي وصورة باستخدام الكاميرا الخلفية في وقت واحد.

وبدلاً من السماح للمستخدمين بإعادة التقاط صورهم إلى ما لا نهاية لالتقاط أفضل زاوية لهم، يمنح التطبيق المستخدمين دقيقتين فقط لالتقاط الصورة.

وتم إنشاء تطبيق BeReal في يناير/كانون الثاني من العام 2020 بواسطة المطور أليكس باريات ومقره باريس، وذلك بهدف البقاء على اتصال مع أصدقائه، بحسب بيان للشركة.

ويقول البيان: ”إنه مكان يتم فيه التقاط الحياة الواقعية، وخالٍ من الحاجة إلى خلق وغرس وحشد التأثير، من خلال عدم التركيز على المتابعين والإعجابات والمرشحات، يربط BeReal المستخدمين بالعفوية والأصالة“.

ويقوم التطبيق على فرضية بسيطة، وهي أنه كل يوم في وقت مختلف، يتم إخطار المستخدمين بالتقاط صورة ومشاركتها في دقيقتين، ويجب على المستخدمين استخدام الكاميرا داخل التطبيق، والتي تلتقط صورة في نفس الوقت بالكاميرات الأمامية والخلفية.

ومثل تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، يمكنك متابعة الأصدقاء ومشاهدة صورهم في خلاصتك الرئيسية، وبدلاً من ذلك، يمكنك البحث من خلال صفحة الاكتشاف، حيث يمكنك استكشاف الصور التي تم التقاطها بواسطة مستخدمين لا تتابعهم.

وإذا فاتتك نافذة الدقيقتين، يمكنك النشر متأخرًا، لكن لا يمكنك مشاهدة صور أصدقائك حتى تنشر صورك الخاصة، وللرد على صور الأصدقاء يتوفر للمستخدمين خياران، الأول ”ترك تعليق من خلال النقر على فقاعة الكلام على الصورة“ أو ”ترك RealMoji“.

وكما يوحي الاسم، فإن RealMoji عبارة عن رموز تعبيرية تتميز بوجوه حقيقية، يمكن للمستخدمين التقاطها في التطبيق – مرة أخرى، بدون خيار استخدام مرشح.

واقتحم تطبيق BeReal قمة الإحصائيات في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، متجاوزًا التطبيقات الشائعة بما في ذلك فيسبوك.

ووفقًا لـ data.ai، يحتل التطبيق المرتبة الرابعة من حيث التنزيلات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا للربع الأول من عام 2022 بعد إنستغرام وسناب شات وبينترست.

وبحسب ليكسي ساودو رئيسة الشركة: ”التطبيق هو أحدث ابتكار في وسائل التواصل الاجتماعي – تجاوز 3.2 مليون تنزيل في جميع أنحاء العالم في الربع الأول من عام 2022، بزيادة 373% عن الربع الرابع من عام 2021، وبذلك يصل إجمالي عمره إلى 5 ملايين“.

يقع المقر الرئيسي لشركة BeReal في فرنسا، وقد اكتسب تطبيقها شهرة مع المستخدمين الفرنسيين، حيث شكل 30% من عمليات التنزيل التاريخية، ومع ذلك، فإن التطبيق ينتشر خارج سوقه المحلية.

وتهيمن الفئة العمرية من 16 إلى 24 عامًا على التطبيق (74%)، في حين أن 4% فقط من المستخدمين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر.