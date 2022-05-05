وحدات إلكترونية تساعد أصحاب الإعاقات الذهنية على استخدام التقنيات الحديثة

تمثل الأدوات الإلكترونية المتنوعة المنتشرة في عصرنا الراهن أدوات مهمة لتسهيل الحياة ومساعدة الناس على التعامل مع التقنيات الحديثة بشكل متزايد.

وعلى الرغم من انتشار كثير من الأدوات الإلكترونية وتنوعها وسهولة الحصول عليها، يتعذر على أصحاب الإعاقة الذهنية استخدام كثير منها بسهولة.

وفي هذا الإطار، طور باحثون في كلية تكنولوجيا المعلومات ”آي تي“ الأسترالية، مجموعة لوحات دائرية مطبوعة ومرمزة بألوان مخصصة، مع عناصر تحكم كبيرة ورموز، تحت مسمى ”ترونيك بوردس“.

وتتكيف اللوحات الدائرية، بفضل آلية الترميز مع أصحاب الإعاقات الذهنية لتمكينهم من استخدام قدرات فكرية متنوعة بسهولة وسلاسة.

وقالت هاشيني سيناراتني، الأستاذة الدكتورة المشاركة في الدراسة ”لوحات ترونيك بوردس هي مجموعة منسقة من الوحدات الإلكترونية، تساعد أصحاب الإعاقات الذهنية على الوصول إلى التقنيات الحديثة“.

وأضافت سيناراتني ”يمكن دمج اللوحات مع الشريط الموصل ومكونات إلكترونية أخرى؛ مثل مصابيح ليد ومحركات اهتزاز وطنانات وأزرار ضغط وغيرها من الأدوات، لإنشاء دوائر إلكترونية“؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.

واختبر الباحثون نتائج دراستهم بإشراف الباحث الدكتور كيرستن إليس، على 148 بالغا يعانون إعاقات ذهنية.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى تمكن المرضى المشاركين بدرجات متفاوتة من الإعاقة، من التفاعل المنطقي مع اللوحات وإكمال الدوائر العملية.

واستطاع بعض المرضى من الإبداع وصياغة وإنشاء أشياء ذات مغزى شخصي؛ مثل إضافة أضواء إلى المرآة وصندوق الموسيقى الذي يغير الألحان باستخدام مفتاح الشريحة.

وقال سوامي أنانثاناريان، الدكتور المشارك في الدراسة، إن ”الهدف الشامل لوحدات ترونيك بوردس يتجسد في توفير فرصة لانتقال المجتمعات المهمشة من كونها متلقية سلبية إلى المشاركة بنشاط في تصميم التقنيات المتنوعة“.

ويعمل الباحثون على جمع البيانات لتحسين التكرارات المستقبلية لوحدات ”ترونيك بوردس“، ودمج الطبعات التالية من اللوحات بطريقة ”برايل“ لتحسين إمكانية وصول شريحة أصحاب الإعاقات البصرية.

ويأمل الباحثون أن تكون الأدوات والأنظمة في المستقبل مرنة بما فيه الكفاية، ليتمكن أصحاب الإعاقات الذهنية من صنع أجهزتهم المساعدة بشكل مستقل، أو الخصول على دعم محدود من مقدمي الرعاية والعاملين في مجال دعم الإعاقة.