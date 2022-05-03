تقنية جديدة ترفع إنتاج الكهرباء 15% في مزارع الرياح

طور باحثون من جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا، تقنية جديدة عبارة عن وحدة تحكم فعالة في إدارة تشغيل مزارع الرياح لتحسين إنتاجها للطاقة، التي تتيح لها زيادة في إنتاج الكهرباء بنسبة 15%، مقارنةً مع التقنيات الحالية المماثلة لها.

وبحسب موقع ”Badpi“ الإخباري، صمم الفريق البحثي النهج المطور من خوارزمية الحلقة المغلقة الحاسوبية، لتتبع نشاط الرياح، وتشغيل التوربينات، وإنتاجها للكهرباء، وذلك من خلال عمليتي التغذية، والتغذية الراجعة.

وأجرى الباحثون تقييمًا لوحدة التحكم الخاصة بهم في سلسلة من الاختبارات على نظام محاكاة محطة الرياح عالية الدقة SOWFA، واختبروا أداء تحكمها مع توزيعات طاقة ضئيلة مختلفة في حالة نشاط كامل للتوربينات.

ووجدوا أن النهج الجديد حسّن بشكل ملحوظ من إجمالي تتبع نشاط تشغيل نظام محاكاة مزارع الرياح بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة إنتاجه للطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى أكثر 15%، وذلك مقارنةً مع التقنيات المماثلة له في التحكم بنشاط التوربينات.

ونشر الفريق البحثي ورقتهم البحثية في موقع arXiv للبحوث العلمية، حيث أكدوا خلالها، أن التقنية الجديدة تعزز من ثبات تتبع طاقة الرياح في كل توربينة رياح بسهولة.

وقال الباحثون إن ”وحدة التحكم في إدارة تشغيل التوربينات الجديدة، يمكن أن تساعد في تحسين أداء مزارع الرياح بشكل كبير، وتسهيل استخدامها في جميع أنحاء العالم“.

ولاحظ الفريق البحثي خلال إجراء التجارب، ظهور سلسلة من الذبذبات الصغيرة غير المرغوب فيها على الطاقة النشطة في الحلقة المغلقة، حيث يخططون لوضع إستراتيجية لإزالتها، حتى يعمل نهجهم بموثوقية.

يذكر أن العلماء يعملون في جميع أنحاء العالم على مجموعة واسعة من التقنيات، التي يمكنها تحويل الموارد الطبيعية، مثل ضوء الشمس والرياح والمياه، إلى طاقة كهربائية، للحد من تغير المناخ.

وتعد أجهزة توربينات الرياح، التي يمكنها تحويل حركة الرياح إلى كهرباء، من بين حلول الطاقة المستدامة الواعدة والقابلة للتنفيذ على نطاق واسع، ورغم ذلك فإن إنتاجها للطاقة الكهربائية يمكن أن يكون غير مستقر إلى حد كبير.

وبدأت العديد من الحكومات في إدخال تشريعات تفرض على مشغلي مزارع الرياح تقديم خدمات شبكة مساعدة لتحسين تدفق إنتاج التوربينات للكهرباء.