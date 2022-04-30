سيارة ذاتية القيادة تسجل رقما قياسيا في السرعة

سجلت سيارة ذاتية القيادة صنعها باحثون في إيطاليا، رقما قياسيا في السرعة.

وحققت السيارة بنظام قيادتها المعتمد على الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته سرعة وصلت إلى حوالي 309.3 كيلومتر في الساعة، وفق ما أورده موقع ”تك إكسبلور“ المتخصص بأخبار التكنولوجيا والتقنية.

وتم تسجيل الرقم القياسي في مهبط طائرات مكوك الفضاء في مركز ”كيندي“ للفضاء التابع لوكالة الإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في قاعدة ”كيب كانافيرال“ للقوات الجوية.

وكان الفريق التقني من جامعة ”بوليتكنكو“ الإيطالية للتقنية، حقق بالفعل، في 26 أبريل/نيسان 2022، رقما قياسيا.

لكن الفريق قرر أن يحسن أداءه في اليوم التالي، لتحطم سيارة ”بوليموف“ رقمها القياسي وتصل إلى سرعة 309.3 كيلومترات في الساعة، وتنتهي رحلتها بالاصطدام بجدار.

ونجح الباحثون في الوصول إلى هذه السرعة كمتوسط على مسار يزيد عن كيلومتر في محاولتين متتاليتين، وفي اتجاهين متعاكسين بهدف التقليل من تأثيرات الرياح.

ويعد فريق جامعة ”بوليتكنكو“ الوحيد الذي جرب ذلك، عقب فوزه في لاس فيغاس بالولايات المتحدة في تحدي ”إندي أوتونومس“ في السابع من شهر كانون الثاني/يناير 2022، في منافسة عالمية لسيارات ذاتية القيادة صنعتها فرق تقنية من أبرز الجامعات الكبرى.

وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيحاول الفريق تكرار إنجازه على حلبة ”أتلانتا“ الأمريكية، لتجربة سيارة ”بوليموف“ في مضمار سباق حقيقي وليس في خط مستقيم.

وقال الأستاذ الدكتور سيرجيو سافاريسي، قائد فريق بوليتكنكو: ”لقد رأينا ما يحمله المستقبل للسيارات الذاتية القيادة“.

وأضاف سافاريسي أن ”الفضل يعود إلى الفريق بأكمله، وبشكل خاص الدكتور براندون ديكسون من جامعة ألاباما الأمريكية“.

وتابع: ”كنا ندير سيارة تعمل على الخوارزميات فقط، حيث الدقة هي الأولوية وأي خطأ توقع بسيط يمكن أن يخلق نتيجة مختلفة تماما“.

واعتبر أن ”هذا الاختبار التجريبي كان مفرحا. ونحن سعداء بالرقم القياسي العالمي، لكننا متحمسون أيضا لكون هذه المعلومات متاحة للجميع، وستستفيد الصناعة من عملنا والدروس التي تعلمناها“.

وصنع الفريق سيارة ”بوليموف“ كجزء من أبحاث جامعة بوليتكنكو، بقيادة الأستاذ الدكتور سيرجيو سافاريسي، الذي درس أدوات التحكم التلقائي في جميع أنواع المركبات مدة 20 عاما؛ من الدراجات الكهربائية إلى السيارات وحتى الجرارات.