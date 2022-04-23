SQuRo فأر روبوت مصمم للاستخدام في مهام البحث والإنقاذ

من الأسماك إلى الكلاب، تم تطوير العديد من الإصدارات الآلية من الحيوانات، خلال السنوات الأخيرة، ومؤخرًا كشف علماء من معهد بكين للتكنولوجيا النقاب عن أحدث حيوان آلي وهو فأر روبوت.

ويمكن للروبوت الجرذ رباعي الأرجل، المسمى ”SQuRo“، الانحناء، والوقوف، والمشي، والزحف، والدوران تمامًا، مثل الجرذ الحقيقي، ويمكنه أيضًا حمل حمولة تساوي 91٪ من وزنه، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويأمل الفريق أن يكون ”SQuRo“ مفيدًا للتعامل مع الفجوات الضيقة أثناء مهام البحث والإنقاذ، حيث كانت الفئران مصدر إلهام رئيس للعديد من المطورين عندما يتعلق الأمر بالروبوتات، وفقًا للباحثين.

وقال الفريق: ”لقد جذبت الفئران التي تعيش في الكهوف قدرًا كبيرًا من الاهتمام نظرًا لخفة حركتها، وقدرتها منقطعة النظير على التكيف، وتم بذل الكثير من الجهود في محاولة لتقليد مورفولوجيا أو خصائص حركة الفئران“.

ويرى الفريق العلمي أن الفئران بارعة في الضغط عبر المساحات الضيقة بفضل أجسامها النحيفة الممدودة، وخفة حركتها، ولتطوير ”SQuRo“ درس الباحثون أجسام الفئران، وحركاتها، وبناء عمود فقري طويل ومرن، تمامًا مثل الحيوان الحقيقي.

ويمكن للمنتج النهائي من الروبوت الفأر أداء حركات مختلفة، مثل: الانحناء للوقوف، والمشي، والزحف، والدوران، ويمكنه حتى التعافي بعد السقوط.

وأثناء الاختبارات الميدانية، تمكن الفأر الآلي ”SQuRo“ من المرور عبر ممر غير منتظم يبلغ عرضه 3.5 بوصة، وعبور عقبة يبلغ ارتفاعها 1.1 بوصة، وتسلُّق منحدر بمقدار 15 درجة.

وأوضح الباحثون أنه ”يمكن للروبوت ”SQuRo“ تنفيذ حركة ثابتة حتى بعد حمل حمولة تساوي 91٪ من وزنه، مما يدل على حمله الفائق للحمولة الصافية مقارنة بالروبوتات الرباعية الحجم صغيرة الحجم“.

وأضاف الفريق: ”تسمح هذه القدرات لـ ”SQuRo“ بالمرور بسرعة عبر المساحات الضيقة، والتضاريس الوعرة، وأداء المهام، مثل الكشف أو النقل في السيناريوهات ذات الصلة“.

ويأمل الفريق أن يتم استخدام الجرذ يومًا ما للمساعدة بمهام البحث والإنقاذ، وليست هذه هي المرة الأولى، خلال الأشهر الأخيرة، التي يستلهم فيها العلماء الروبوتات الخاصة بهم من حيوان.

وفي يناير، كشف الجيش الصيني النقاب عن ثور آلي ضخم، قوي بما يكفي لحمل ما يصل إلى 352 رطلًا، وقادر على الركض بسرعة تصل إلى 6 أميال في الساعة.