"بي.إم.دبليو" تطلق الجيل الجديد من الفئة السابعة بطراز كهربائي بالكامل (صور)

بدأت شركة ”بي.إم.دبليو“ الألمانية لصناعة السيارات، البيع المسبق للجيل السابع من الفئة السابعة لسياراتها، اليوم الأربعاء، والتي تضم لأول مرة سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل، بالإضافة إلى طرازات محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة.

وسيتم تجميع الإصدارات الثلاثة في خط الإنتاج نفسه في مصنع دينجولفينغ التابع لـ ”بي.إم.دبليو“، على أن تتم عمليات التسليم الأولى في جميع أنحاء العالم اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وفقا لرويترز.

وتوقع الرئيس التنفيذي أوليفر تسيبسه، أن يكون الطلب على الطراز الذي يستخدم محرك الاحتراق الداخلي أعلى في الولايات المتحدة، حيث توجد قواعد أقل صرامة لانبعاثات الكربون مقارنة بأوروبا أو المملكة المتحدة.

وقال تسيبسه في اجتماع مائدة مستديرة في نيويورك: ”تطورت الأسواق في الصين وأوروبا والأمريكتين بشكل مختلف تماما“.

وأضاف: ”في أوروبا هناك سوق متنام للسيارات الكهربائية لجميع العلامات التجارية. وفي الولايات المتحدة هناك علامة تجارية واحدة حققت نجاحا فائقا، الأمر مختلف تماما، النهج الذي نتخذه لوضع المرونة أولا يعمل بصورة أفضل“.

وكانت ثلاثة أرباع السيارات الكهربائية المباعة في الولايات المتحدة في عام 2021، من طراز ”تسلا“، مقابل 16.4% فقط في أوروبا، وتأتي بعدها فولكسفاجن بحوالي 1200 سيارة فقط، وفقا لبيانات من شركات الأبحاث ”كوكس أوتوموتيف“، و“جاتو داينامكس“.

وسيتم تجهيز جميع السيارات بقدرات القيادة الذاتية من المستوى الثالث، لكن الشركة تنتظر الحصول على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية لتفعيل هذه الخاصية، وقال متحدث باسم الشركة، إنه أمر من المرجح أن يستغرق حوالي سنة ونصف السنة في أوروبا.

وكانت شركة ”بي إم دبليو“ أعلنت عن إطلاق أول سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل من الفئة السابعة الرائدة، في شهر مارس/ آذار الماضي.

ووعدت الشركة بأن تقدم السيدان الكهربائية ”أفضل تجربة قيادة في فئتها“.

وشارك العملاق الألماني أيضًا مقطع فيديو تشويقيًا لسيارة السيدان الكهربائية القادمة، والذي تضمن عرض مواصفات.

ووفقًا للفيديو، تحتوي ”i7“ على شبكات مثمنة الأضلاع (أكبر قليلًا من الشكل المتعارف عليه) متصلة بالمنتصف، وتتميز بمحيط ”LED“ مضاء حول الحواف تشبه سيارة ”iX“ الكهربائية الجديدة متعددة الاستخدامات.

وتتميز السيارة بمصابيح أمامية منقسمة مع بعض الأجزاء المصنوعة من الزجاج البلوري الفاخر.

ويبدو أن المصابيح الأمامية السفلية تكون مخفية عند إيقاف التشغيل.

كما تأتي السيارة مع فتحة سقف جديدة مزودة بوظيفة ”Lightning“ محدثة تسمى ”Sky Lounge“، وتحتوي على خيوط ”LED“ يتم التحكم فيها بشكل فردي مدمجة في الزجاج.

وتحتوي مقصورة ”i7“ على نفس شاشة عرض المعلومات والترفيه المنحنية الموجودة في سيارات مثل ”iX“، لكنها معززة بشريط جديد على لوحة القيادة تسميه الشركة ”شريط التفاعل“، فهي تجمع بين عناصر الإضاءة المحيطة المعقدة وأدوات التحكم اللمسية الفعلية.

وبمعنى آخر، يتمتع السائق بشاشة منحنية تبدأ من خلف عجلة القيادة، وتمتد في منتصف الطريق عبر لوحة القيادة.

ويتضمن ذلك دمج مجموعة العدادات مقاس 12.3 بوصة وشاشة المعلومات والترفيه المركزية مقاس 14.9 بوصة في وحدة واحدة بزاوية نحو السائق.

وتتميز هذه الشاشة بأحدث إصدار من برنامج التشغيل ”iDrive“ من ”بي إم دبليو“، حيث ستظهر الشاشة المنحنية وكأنها تطفو فوق لوحة القيادة، والتي سرعان ما أصبحت سمة شائعة في السيارات الفاخرة.

كما سيحصل ركاب المقعد الخلفي على ”شاشة سينمائية“ كبيرة بمقاس 31 بوصة، وتأتي من نوع ”OLED“ بدقة ”8K“. والشاشة تخرج من سقف السيارة كما يظهر في الفيديو التشويقي.

ووفقًا للتقارير، تأتي سيارة ”BMW i7“ مزودة بنظام كهربائي ثنائي المحرك، وستحصل أيضًا على نظام الدفع الرباعي.

ومن المتوقع أن يولد المحركان الكهربائيان قوة قصوى تبلغ 610 أحصنة (في الوضع الرياضي)، وعزم دوران يبلغ 1100 نيوتن متر، ومن حيث المدى، يقدر صانع السيارات الألماني أن ”i7“ يمكنها السفر إلى ما يصل إلى 305 أميال (حوالي 491 كيلومترًا) بشحنة واحدة كاملة.