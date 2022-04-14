Pearlsuite جناح فندقي عائم بتصميم طبق طائر يبحر بواسطة الهاتف الذكي

ابتكرت شركة تصميم إيطالية جناحاً فندقياً عائماً، على هيئة طبق طائر، يأتي ضمن منظومة سياحية أشمل تتضمن غرفة نوم وزورقا آليا وعددا من المزايا الأخرى.

ويحتوى الجناح الفندقي الفاخر، ويحمل اسم ”Pearlsuite“، على غرفة نوم داخلية ومطبخ صغير مع مبرد للمشروبات، بالإضافة إلى احتوائه على سقف متحرك.

ويعمل الفندق الصغير بمحرك كهربائي مزود بوظيفة القائد الآلي، حيث يمكن للضيوف قيادة الطبق الطائر البحري بين نقاط محددة بسرعات تصل إلى 6 أميال في الساعة، باستخدام هواتفهم الذكية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه لم يتم تصميم الكبسولة لمغامرات أعالي البحار، ولكنها ستكون قادرة على التجوال حول الخلجان وعلى طول السواحل لمدة تصل إلى ست ساعات في المرة الواحدة.

ويبلغ قطر جناح الوحدة الفندقية 7 أمتار، كما أنه محاط بمساحة خارجية بعرض متر واحد، ليستمتع الضيوف بالاسترخاء عليها، ويضم مساحة داخلية 22 مترًا مربعًا لممارسة الألعاب.

ويعتبر هذا المفهوم من بنات أفكار المصمم Pierpaolo Lazzarini، من استوديو تصميم Lazzarini، نيابة عن شركة النقل المائي الإيطالية Jet Capsule.

وسيتكلف بناء الوحدة الفندقية الواحدة، المجهزة بكامل وأحدث التقنيات الحديثة، نحو 300 ألف دولار أمريكي.

وبحسب المصمم، فإن الكبسولات مثالية للفنادق والمنتجعات التي ترغب في زيادة سعتها في فترة قصيرة من الوقت حيث ”تم تصميمها بحيث يتم تجميعها في وقت سريع جدًا“.

ويقول المصمم لازاريني إن العديد من الأجنحة الراسية يمكن أن تصبح منتجعًا عائمًا أو تستخدم كمنطقة استقبال أو مطعم، لافتاً إلى أن ”الكبسولة، التي تحتوي على محرك كهربائي، ”خالية من انبعاثات الكربون“ وتأتي ”بتكلفة تنفيذ منخفضة للغاية“.

ووفقاً للشركة، سيتم استخدام الطاقة الشمسية لتزويد مكيفات الهواء والإضاءة والثلاجة والأجهزة الأخرى بالوقود، ويمكن لمنطقة التخزين في هيكل الحجرة أن يضم ”مصادر وأنظمة طاقة إضافية“.

فعلى سبيل المثال، يمكن تركيب مولد هيدروجين يعمل بخلايا الوقود (مولد نظيف ينبعث منه الماء) من أجل إنتاج الطاقة على متن الفندق العائم، مما يضمن توفر الطاقة عندما يكون هناك القليل من أشعة الشمس في المنطقة، أو عندما تلوح في الأفق غيوم مطيرة، ويمكن أيضًا تجهيز الجناح بنظام توازن بواسطة جيروسكوب، مما يقلل من حركة الإمالة.

وسيكون هناك أيضًا إصدار أساسي من الطبق الفضائي العائم مصمما لمرتادي الحفلات في النوادي الشاطئية، علماً أنه غير مجهز بمرحاض ولا يوجد به محرك أو طاقة شمسية أو مثبت.