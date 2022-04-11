سيارة ذاتية القيادة تهرب من شرطة سان فرانسيسكو (فيديو)

أظهر مقطع فيديو محاولة فرار سيارة ذاتية القيادة، بعد توقيفها من قبل وكلاء الشرطة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وأوضح الفيديو وجود سيارة شيفروليه بولت التي تم تحويلها إلى سيارة أجرة مستقلة من قبل شركة ”كروز“، تنتظر أمام سيارة دورية في منتصف الشارع، فيما يقوم أحد وكلاء الشرطة بفحص السيارة ومحاولة فتح الباب دون جدوى، بحسب صحيفة ”الإسبانيول“.

وبعد عدة محاولات قرر وكيل الشرطة العودة إلى سيارته، وعند هذه النقطة بدأت السيارة ذاتية القيادة في السير مسرعة، ما أجبر الشرطة على اللحاق بها.

ولم تبتعد السيارة مسافة طويلة عن دورية الشرطة، حيث إن نقطة انتظار تابعة لشركة ”كروز“ كانت على بُعد أمتار قليلة.

وفي مشهد غريب وغير معتاد جذب تحرك السيارة انتباه المارة والأشخاص داخل المتاجر، ما دفع رجال الشرطة النزول والمحاولة مرة أخرى، وأحاطوا بالسيارة ذاتية القيادة أثناء تواصلهم مع مركز شركة ”كروز“.

وبحسب وكلاء الشرطة، تم توقيف السيارة لعدم إضاءة الأنوار الليلية، مؤكدين محاولتهم فتح السيارة لتشغيل الأضواء، وبعد عدم تمكنهم قرروا إخطار المكتب المركزي لشركة كروز.

كانت تبحث عن مكان آمن

وقال آرون ماكلير، المتحدث باسم كروز، إن السيارة لم تكن تحاول الفرار من السلطات لكنها كانت تحاول إيجاد مكان أكثر أمانا للتوقف في الشارع، مؤكدا أن الشركة تم إبلاغها بعطل الأضواء الذي تم إعادته بالفعل.

وأضاف ماكلير: ”نحن نعمل عن كثب مع SFPD (شرطة سان فرانسيسكو) حول كيفية التفاعل مع مركباتنا، ولدينا رقم هاتف مخصص لهم للاتصال به في مثل هذه المواقف“.

ولم تشر الشركة إلى سبب انقطاع الأضواء، فيما يُسمح لسيارات الأجرة المستقلة هذه بالسير في شوارع سان فرانسيسكو فقط من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 صباحا؛ لذا فإن استخدام المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية مهم جدا في هذه الأوقات.

ومنذ أكثر من شهرين بدأت شركة ”كروز“، في تقديم خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو، حيث تأخذ هذه السيارات المليئة بأجهزة الاستشعار والكاميرات، عملاء الخدمة إلى وجهتهم بشكل مستقل دون سائق.

وعلى الرغم من أن الأنظمة التحكم في حركة السيارات ذاتية القيادة أصبحت أكثر كفاءة، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف عطل، وهناك العديد من الحوادث التي تسببت في هذه النماذج، أدى بعضها إلى وفيات.