"غوغل" تطرح ميزة "البحث المتعدد" بالنص والصورة معاً

أعلنت شركة ”غوغل“ الأمريكية طرح ميزة ”البحث المتعدد“ Google Lens Multisearch التي تتيح للمستخدمين البحث باستخدام النصوص والصور في نفس الوقت عبر خيار ”Google Lens“ تقنية التعرف على الصور الخاصة بالشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن الميزة الجديدة لأول مرة في سبتمبر الماضي في حدث ”Search On“ الخاص بها، وقالت آنذاك إنها ستطلق الميزة في الأشهر المقبلة بعد الاختبار والتقييم. وبدءا من اليوم، الخميس، أصبحت وظيفة البحث المتعدد الجديدة متاحة كميزة تجريبية باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة.

وللاستمتاع بالميزة الجديدة، أوضحت الشركة في بيان أن المستخدم يحتاج إلى فتح تطبيق ”غوغل“ على نظام تشغيل ”أندرويد“ أو“iOS“، والنقر على أيقونة ”Lens camera“ وإما البحث في إحدى لقطات الشاشة الخاصة به (المستخدم) أو التقاط صورة.

وأضافت أنه بعد ذلك، يمكن للمستخدم التمرير سريعا والنقر فوق الزر ”+ إضافة إلى البحث“ (أو + Add to your search) لإضافة نص.

وأوصت ”غوغل“ مستخدميها بضرورة تثبيت أحدث إصدارات التطبيق للوصول إلى الوظيفة الجديدة.

وباستخدام ميزة ”البحث المتعدد“ الجديدة، على سبيل المثال، يمكن للمستخدم ”طرح سؤال حول جسم ما أمامه“ أو ”تحسين نتائج البحث حسب اللون أو العلامة التجارية أو السمات المرئية“.

وأكدت ”غوغل“ أن الميزة الجديدة تهدف أيضا إلى تحسين نتائج عمليات البحث عن التسوق، مشيرة إلى أنها ستضيف المزيد من الميزات في المستقبل.

وفي الممارسة العملية، شرحت ”غوغل“ إحدى الطرق التي تعمل بها الميزة الجديدة، حيث قالت: ”لنفترض أن مستخدما عثر على قميص يعجبه ولكنه ليس من محبي اللون الأزرق الذي يتوفر به، كل ما على المستخدم فعله هو سحب صورة للقميص ثم إضافة النص (أخضر) في طلب البحث للعثور عليه باللون الذي يريده.“

وفي مثال آخر مختلف أكثر دقة، أضافت الشركة: ”لنفترض أيضا أن المستخدم حصل على نبتة جديدة وليس متأكدا من كيفية الاعتناء بها بشكل صحيح.. يمكنه التقاط صورة للنبات وإضافة النص (تعليمات العناية) في البحث لمعرفة المزيد عنه.“

وقد تكون الوظيفة الجديدة مفيدة بشكل خاص لنوع الاستعلامات التي تواجه ”غوغل“ حاليا مشكلة معها، حيث يوجد مكون مرئي عندما يتم البحث عنه يصعب وصفه باستخدام الكلمات وحدها. ومن خلال دمج الصورة والكلمات في استعلام واحد، قد يكون لدى محرك البحث فرصة أفضل في تقديم نتائج البحث ذات الصلة.

وخلال الإعلان عن الميزة الجديدة، قالت ”غوغل: ”نحلم دائما بطرق جديدة لمساعدتك في الكشف عن المعلومات التي تبحث عنها، بغض النظر عن مدى صعوبة التعبير عما تحتاجه“.

وأضافت: ”لهذا السبب؛ نقدم اليوم طريقة جديدة تماما للبحث باستخدام النصوص والصور في نفس الوقت.. وباستخدام البحث المتعدد على Lens، يمكنك تجاوز مربع البحث وطرح أسئلة حول ما تراه.“

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة أصبحت ممكنة بفضل أحدث طراز لها في مجال الذكاء الاصطناعي الخاص بها، مشيرة إلى أنها تستكشف أيضا طرقا جديدة يمكن من خلالها تعزيز البحث المتعدد بواسطة هذا الطراز.

وقالت إنه يمكن لـ“النموذج الموحد متعدد المهام“ الخاص بها في مجال الذكاء الاصطناعي التي يُطلق عليه اسم ”MUM“، فهْم المعلومات في وقت واحد عبر مجموعة واسعة من التنسيقات، بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو، ورسم الرؤى والصلات بين الموضوعات والمفاهيم والأفكار.