منصة عبر الإنترنت تعلّم الأطفال مجانا صنع إلكترونيات مستدامة‎

دشن فريق بحثي من قسم علوم الحاسوب في جامعة نورث وسترن الأمريكية، منصة إلكترونية جديدة، وهي إضافية لمنصة ميك كود MakeCode الخاصة بمايكروسوفت لمساعدة المبتدئين على تعلم البرمجة الحاسوبية مجاناً عبر الإنترنت.

وحسب موقع Decode The News Podcast، طور الباحثون المنصة الإلكترونية لتعليم الأطفال كيفية بناء وبرمجة أجهزة إلكترونية مستدامة تشغّل دون استخدام البطاريات المسببة للانبعاثات، وتحصد طاقة خضراء من البيئة، حيث لا تتطلب المنصة الجديدة أي معدات حاسوبية وهي مصممة خصيصًا لتوفرها مجانًا عبر الإنترنت.

كما تهدف المنصة، التي أطلق عليها الباحثون اسم ”ميك كود بدون بطاريات“ MakeCodeattery-Free، لتشجيع الأطفال على استكشاف وابتكار أنظمة مستدامة جديدة.

وشرح جوشيا هيستر، الباحث المشارك في الدراسة، أن مستخدمي منصة ”ميك كود“ الأصلية يتعلمون اللغات البرمجية المعدة مسبقا لإنشاء ألعاب إلكترونية، وتطبيقات ذكية تتصل مع أجهزة الاستشعار والشاشات والمحركات.

بينما تدعم منصة ”ميك كود دون بطاريات“ الخاصة بالأطفال الإصدار الآلي لبرمجة الأجهزة الإلكترونية، التي تحصد الطاقة من البيئة بطرق مختلفة مثل الحركة والاهتزازات وضوء الشمس.

وكجزء من برنامج تجربة المنصة بدعم من مؤسسة العلوم الوطنية في الولايات المتحدة، بدأت مدرسة ابتدائية في مدينة كانيوهي في ولاية هاواي الأمريكية، في تطبيق استخدامها ضمن المنهاج التعليمي STEM، والذي يركز على تعليم التلاميذ العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الباحث جوشيا هيستر، أن البرمجيات الحاسوبية أصحب جزءا من المناهج الدراسية في الولايات المتحدة حتى يتعلم الطلاب كيفية البرمجة باكرا، حيث تتيح لهم المنصة الجديدة إمكانية تعلم المفاهيم حول الطاقة والاستدامة.

وتعتبر برمجة الأجهزة الخالية من البطاريات الملوثة صعبة للغاية، وهي مخصصة فقط للمبرمجين من ذوي الخبرة.

وأكد هيستر أن منصة ”ميك كود دون بطاريات“، يمكنها إعداد جيل جديد من المبرمجين الصغار، الذين يفهمون ممارسات الحوسبة والبرمجة المستدامة باكرا.

وتتوقع شركات التكنولوجيا الكبرى إنتاج تريليونات من أجهزة إنترنت الأشياء في غضون 50 عامًا القادمة، حيث سيؤدي ذلك إلى صناعة كمية هائلة من البطاريات الملوثة، والتي بعد انتهاء صلاحيتها تسبب انبعاثات خطيرة.

ويأمل الفريق البحثي في جامعة نورث وسترن منع الحاجة إلى هذه البطاريات، من خلال تعلم الأطفال في المدارس عن طريق المنصة، تطوير أجهزة إلكترونية تشغل بكفاءة باستخدام الطاقة المستدامة.

ويمكن العثور على منصة ”ميك كود دون بطاريات“ مجاناً عبر الإنترنت، في مواقع الويب الخاصة بتعلم البرمجة، ومن بينها الخدمة السحابية AdaFruit.