تجنيد الروبوت Spot لحماية المناطق التاريخية من لصوص الآثار

جندت حديقة بومبي الأثرية الواقعة في منطقة كامبانيا جنوب إيطاليا، روبوتا رباعي الأرجل من طراز Spot الشهير، الذي تنتجه شركة Boston Dynamics، وذلك للقيام بمهام الحماية الأمنية في المناطق الأثرية ضد صائدي الآثار غير القانونيين.

وحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الكلب الآلي يستخدم لتفقد شوارع وأنفاق المدينة الإيطالية القديمة، بدلا من البشر، بهدف حماية المناطق الأثرية من لصوص الآثار.

وسيقوم الروبوت Spot بدوريات في بومبي خلال فترات الليل أو عندما يكون الموقع مغلقاً أمام السائحين، ما يوفر معلومات حية للمسؤولين البشريين الموجودين خارج الموقع.

ويعتبر التحقق من الأنفاق التي حفرها صائدو الآثار غير القانونيين جزءا من مهمة Spot، حيث تسبب تلك الأنفاق مشاكل هيكلية، وبسبب ضيقها وخطورتها فإنه من غير الممكن للمسؤولين المخاطرة للوصول إليها بأمان.

وحسب الصحيفة، بمقدور الكلب الآلي فحص حتى أصغر المساحات، وجمع وتسجيل البيانات المفيدة لتخطيط التدخلات المطلوبة لإصلاح مشكلات السلامة والهيكلة.

ويستطيع الروبوت الكلب كذلك رسم بيئته واستشعاره وتجنب العوائق وتسلق السلالم وفتح الأبواب، كما يمكنه القيام بمهام خطرة في مجموعة متنوعة من البيئات القاسية مثل المحطات النووية وحقول النفط البحرية ومواقع البناء.

يشار إلى أن بومبي هي مدينة قديمة دفنت تحت الرماد البركاني عند ثوران جبل فيزوف عام 79 بعد الميلاد، واليوم ، تغطي أطلالها الأثرية حوالي 440 ألف متر مربع ، لكنها تواجه التدهور بفعل القوى الطبيعية والنشاط البشري.

ومن غير الواضح ما هي المشكلات الهيكلية التي يبحث عنها Spot، على الرغم من أن إحداها مرتبطة بالأنفاق التي حفرها صائدو الآثار غير القانونيين، حسب الصحيفة.

وقال غابرييل زوشتريجل مدير حديقة بومبي الأثرية: ”نرغب في اختبار هذه الروبوتات في كشف الأنفاق التي صنعتها حفارات غير قانونية، والتي نكشف عنها في المنطقة المحيطة ببومبي“.

وأضاف: ”غالبًا ما تكون ظروف السلامة داخل الأنفاق التي حفرها لصوص القبور محفوفة للغاية بالمخاطر، ونتيجة لذلك يمكن أن يشير استخدام الروبوت إلى اختراق من شأنه أن يسمح لنا بالمضي قدمًا بسرعة أكبر وبأمان تام“.

وليس الروبوت Spot هو التكنولوجيا المتطورة الوحيدة المستخدمة في بومبي، حيث تستخدم حديقة بومبي الأثرية أيضًا Leica BLK2FLY، وهو ماسح ضوئي ليزر طائر قادر على إجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد بشكل مستقل.