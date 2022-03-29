الذكاء الصناعي في تونس.. مواهب وإنجازات رغم غياب الدعم الرسمي

تسير الصناعات الذكية في تونس بخطى متعثرة، رغم نجاح عدد من المخترعين الشبان في إثبات أنفسهم بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحصول على جوائز عالمية في عالم الصناعات العلمية والاختراعات الذكية.

ويقدم كثير من الطلبة في الجامعات بحوثا وتجارب تحت إشراف شركات ومختبرات علمية كشفت كثيرا عن مواهب خارقة في مجال الصناعات الذكية، وبشرت بميلاد جيل ملهم من المخترعين الشبان.

فقد تمكن الطالبان التونسيان في المرحلة الإعدادية، ياسين بن سليمان وحسن الكردغلي في بداية مارس/آذار الجاري، من الحصول على المرتبة الثانية في مسابقة ”كودافور“ الدولية، التي شارك فيها مخترعون شبان من 65 دولة، وهي مسابقة سنوية تجمع مئات المخترعين الشبان في فئات عمرية عدة لاستعراض إنجازاتهم في مجال الصناعات الذكية، وتطوير أجهزة الروبوتات.

وقال الطالب ياسين بن سليمان، لـ“إرم نيوز“، إن ”اللجنة المشرفة على المسابقة منحته وشريكه في المشروع، حسن الكردغلي، الجائزة الثانية لأفضل الاختراعات في مجال البرمجيات الإعلامية وتطوير الذكاء الاصطناعي وذلك عن جهاز روبوت يحمل اسم فارما دكتور، وهو روبوت مخصص لحفظ الأدوية والتواصل مع مستعمليها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي“.

وأوضح أن ”الجهاز يرسل إرساليات على الهاتف الجوال لتذكير المريض بتناول الدواء، كما أنه يوفر امتيازات ووظائف أخرى تساعد المرضى على تناول الدواء فضلا عن اعتماد تكنولوجيا التعلم الآلي بهدف تحديد المرض وتقديم النصيحة بشكل دقيق“.

وأشار إلى أن ”التتويج بالمركز الثاني يعد نجاحا لافتا بالنسبة إليه وإلى كل الفريق الذي عمل معه“.

وبين بن سليمان، أن ”هذه الجائزة هي الثانية لي بعد أن حصلت على المركز الأول في مسابقة كودافور لسنة 2020، وذلك عن جهاز ذكي لعد النقود بشكل دقيق ولا يمكن فتح ذلك الجهاز إلا بإشارات صوتية سرية فضلا عن ارتباطه بجهاز الهاتف الجوال، أطمح للنجاح في ابتكارات أخرى أكبر شأنا، أشكر كل من دعمني وآمن بقدراتنا على الابتكار في الذكاء الاصطناعي“.

وكان بن سليمان حقق ذلك الإنجاز بعد منافسة مع 5500 تلميذ من 99 دولة، ويقوم ياسين بن سليمان وحسن الكردغلي وعدد آخر من المخترعين الشبان بتجربة إنتاجهم وإعداده تحت إشراف شركة ”جونيور للروبوتات“ وهي شركة تملك فروعا في تونس وتتخصص في تكوين الأطفال والشبان المولعين بالذكاء والابتكارات العلمية من 6 وحتى 18 عاما.

وقال عاطف بن بكري المدير التنفيذي لشركة مخابر ”جونيور روبوت“، لـ“إرم نيوز“ إن ”شركة مختبرات جونيور للروبوتات، تنشط في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات الرقمية والابتكارات التكنولوجية، وقد تأسست في 2017“.

وأضاف أن ”مختبرات جونيور للروبوتات نجحت في دعم جهود المخترعين الشبان وقيادتهم لحصد جوائز عالمية ضمن مسابقة كوديافور العالمية التي كانت شاهدا على تفوق الذكاء التونسي، وأن المخترعين الذين يتدربون تحت إشراف جونيور روبوت أحرزوا عدة جوائز في 2017 و2018 و2019 و2020“.

ورغم هذه الإنجازات، يعتقد الكثير من المخترعين الشبان أن جهود الدولة ومعاضدة السلطات تظل الحلقة المفقودة في مجال إنجازاتهم العلمية وبحوثهم وابتكاراتهم.

إستراتيجية وطنية

في ظل الجدل القائم حول الدور المحدود للسلطات في دعم جهود المخترعين والباحثين الشبان، أعلنت تونس مؤخرا، عن توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي وتحديد أهدافها ومراحلها ومخطط تنفيذها.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، كشف وزير تكنولوجيا الاتصال نزار ناجي، الذي وقع على المذكرة، مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي، عن أن ”خطة تونس ترمي إلى تحديد التوجهات العامة للإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والمصادقة على مخرجات الدراسة وتحديد أولوية مجالات تطبيقها فضلا عن دراسة المشاريع المقدمة في الذكاء الاصطناعي والفترة الزمنية لإنجازها والتقديرات المالية المترتبة عن تنفيذها في إطار التشجيع على مبادرات خاصة في المجال“.

بالتزامن مع ذلك، نجح شبان وباحثون آخرون، بفرض أنفسهم في عالم الصناعات الذكية معولين في ذلك على إمكانياتهم الخاصة، ففي مطلع 2020 وعندما كانت تونس على غرار عديد الدول في العالم، تعيش تحت وطأة تفشي فيروس كورونا، أطلق عدد من الشبان المهووسين بالبحث العلمي والصناعات التكونولوجية الذكية، العنان لملكاتهم العلمية للإبداع في إنجاز اختراعات ملهمة وإبراز قدرتهم على الخلق والابتكار.

لم يكن الكثير من التونسيين يعرفون الشاب والباحث العلمي أنيس السحباني، لكن اختراعه روبوتا صغيرا يتجول في الشوارع ويدفع الناس إلى احترام الحجر الصحي العام، ويلاحق كل من يخرق القواعد الوقائية، كان حديث القاصي والداني طيلة أشهر.

فقد استطاع السحباني، المتخرج من إحدى الجامعات التونسية أن يستقطب اهتمام الكثير من التونسيين ويحول شيئا من اهتمامهم إلى مشروع الروبوت الذي نجح في ابتكاره وصناعته بواحدة من الصناعات العلمية اللافتة التي لا تزال تعاني من نقص كبير في دعم السلطات لتحفيز أصحابها ومرافقتهم ماديا وأكاديميا في بحوثهم وابتكاراتهم.

وشكل ”بي غارد“ (التزم بالحجر)، وهو روبوت على شكل عربة صغيرة بأربع عجلات، وبدأت تجربته داخل الشوارع الرئيسة في العاصمة تونس في ربيع 2020، الحدث في تلك الفترة لكنه كشف في جانب آخر القدرات الكبيرة والابتكارات الخلاقة لعدد من الشبان التونسيين الذين تعلقت همتهم بالبحث والابتكار والصناعات الذكية رغم الصعوبات التي تعترض أنشطتهم العلمية وتجاربهم التكنولوجية.

ويتوجه الروبوت الذي تصنعه شركة “ إينوفا روبوتيكس“ وهو الأول من نوعه في تونس والعالم العربي، بدعوة المارة وحثهم على احترام القانون والالتزام بالحجر الصحي وعدم مغادرة البيوت لتجنب انتشار العدوى.