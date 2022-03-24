ابتكار جهاز يحدد بدقة مصدر إشارات الراديو دون انقطاع

صنع فريق بحثي من قسم الضوئيات في جامعة غرينوبل الفرنسية UGA جهازاً جديداً يحدد في الوقت الحقيقي مصدر أنواع مختلفة من ترددات الراديو المتشابهة، بدقة غير مسبوقة، ودون فترة انقطاع أو تعطل في عمل الجهاز.

وذكر موقع MixPoint الإخباري، اليوم الخميس، أن الباحثين الفرنسيين صمموا الجهاز من ألياف ضوئية وقطع إلكترونية ثابتة ومكونات اتصالات مصممة مسبقاً.

ويكتشف الابتكار، باستخدام الألياف الضوئية، إشارتين من ترددات الراديو من جهازين هوائي، ثم يحولهما إلى إشارات ضوئية، وبمجرد حساب الارتباط الوظيفي بينهما، يحدد مصدرهما من خلال تنسيق رقمي.

واختبر الفريق الجهاز الجديد على إشارات راديو منخفضة، ومن ثم إشارات أكثر تعقيدًا، وانتقلوا بعد ذلك إلى إشارات تنتشر عبر مساحات واسعة في الهواء الطلق والتي يستقبلها اثنان من أجهزة الهوائي.

وأظهرت النتائج أن النظام تعرف على موقع أجهزة إرسال ترددات الراديو في أقل من 1 ثانية، وبدقة بلغت حوالي 3 ملليمترات.

وشرح هيوز جويليت دي شاتيلوس، المؤلف الرئيسي في الدراسة، أن الجهاز الضوئي الجديد يقدم طريقة بسيطة لربط الإشارات اللاسلكية المتشابهة بنطاق تردد يصل إلى عدة غيغاهرتز، وهو أعلى من نطاقات التردد في التقنيات المشابهة له والشائعة الاستخدام.

وقال الباحث دي شاتيلوس: ”نظراً لأن الجهاز الضوئي المطور أسرع من التقنيات المستخدمة في رصد موجات الراديو، كما ويمكنه تحديد مجموعة واسعة من الإشارات اللاسلكية، فيمكن أن يكون بديلاً فعّالاً لاستخدامه في تحديد موقع التقنيات التي تنقل إشارات الراديو، ومن بينها الهواتف المحمولة وأجهزة التشويش على الإشارة“.

ويخطط الباحثون للعمل على تجربة استخدام الجهاز في جمع الإشارات المنبعثة من الشمس عند حوالي 10 غيغاهيرتز، بواسطة جهازين هوائي عن بُعد، وربط الإشارات المتشابهة معًا، لإنشاء صورة للشمس في الطول الموجي لموجات الراديو.

وإذا نجحت هذه التجارب، فيمكن استخدام الجهاز الضوئي في تطبيقات الأشعة تحت الحمراء في منشآت المراصد للرصد الجوي والفلكي، وفي ربط الإشارات المتشابهة القادمة من عدة أجهزة تلسكوب لإنشاء صور عالية الدقة للفضاء الخارجي.

كما يعمل الفريق البحثي على تصغير حجم الجهاز، وكذلك تجربة توسيع أدائه في ربط 3 إشارات من ترددات الراديو، مع 3 أجهزة هوائي.