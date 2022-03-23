تصميم هوائي اتصالات يمكن بناؤه بأشكال مختلفة ليناسب محيطه

كشف فريق بحثي من قسم الهندسة الكهربائية وقسم الفيزياء في مختبر لوس ألاموس للبحوث التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، عن نوع جديد من هوائيات الاتصالات أصغر حجماً من الهوائيات الشائعة الاستخدام.

كما يمكن إنشاؤه بأشكال متعددة حتى يتناسب مع تطبيقات متنوعة.

وذكر موقع Newswise الإخباري، الأربعاء، أن الباحثين في مختبر لوس ألاموس صمموا الهوائي والذي يسمى LightSlinger، لأول مرة قبل 15 عاماً، وذلك لاستخدامه كنموذج عملي لإجراء اختبارات حول الظواهر الفلكية الغريبة.

واكتشفوا مؤخراً أنه يمكن استخدامه كبديل أكثر فعالية عن الهوائيات التقليدية.

ومن ناحيته شرح جون سينجلتون، المؤلف الرئيس في المشروع، أن هوائي LightSlinger يستخدم تيارات استقطاب تتحرك داخل عازل بسرعة أسرع من الضوء لإصدار موجات كهرومغناطيسية، بينما تدار الهوائيات التقليدية من خلال تيارات تتحرك تلقائياً في مواد معدنية موضعية مثل ثنائي الأقطاب الكهربائية.

وأكد الباحث جون سينجلتون، أن هوائي LightSlingers قادر على دفع حزم الموجة المركزة بإحكام وبدقة عالية نحو الموقع المحدد، وذلك نظرًا للحركة الفائقة لمصدر الإشعاع.

بدورها بينت أندريا شميدت، الباحثة المشاركة في المشروع أن هوائي LightSlingers يمكن بناؤه بأشكال غير عادية مثل شكل لوح مسطح أو أسطوانة، حتى يتناسب مع بيئات مختلفة، وعلى سبيل المثال يمكن استخدامه في أنظمة الاتصالات الدفاعية، حيث يشكل جزءًا من دروع السيراميك في المركبات الحربية المدرعة لمقاومة اختراق القذائف.

كما يمكن استخدامه في تطبيقات أنظمة الرادار، وفي تشغيل شبكات الاتصالات 4 جي و5جي.

وأوضحت الباحثة أندريا شميدت، أن الحجم الصغير للهوائي الجديد ووزنه الخفيف نسبياً وكفاءته في استخدام الطاقة، يجعله أكثر كفاءة في الاستخدام من الهوائيات التقليدية.

واختبر الفريق البحثي عدة نماذج أولية من هوائي Lightslinger في بيئات معملية وفي الميدان على مسافات تصل إلى 76 كم.

ونجح الهوائي الجديد في إجراء نقل عالي الدقة للموسيقى كما وتحققت شركة اتصالات أمريكية من سلامة أدائه.

ويأمل الباحثون أن يكون هوائي LightSlingers قريباً بديلاً عن الهوائيات التقليدية، حيث يعمل مختبر لوس ألاموس الوطني على بدء تصنيعه في نماذج تجارية لتوسيع اختباره ميدانيًا، ومن ثم إنتاجه بكميات كبيرة وإتاحته للبيع.