تطوير جهاز لفحص عسر الهضم يحاكي تقنية اتصالات حضارة الإنكا القديمة

طور فريق بحثي أمريكي جهاز قسطرة جديدا لتشخيص اضطرابات الجهاز الهضمي، مستوحى من تقنية صممها شعب الإنكا القديم لإجراء الاتصالات فيما بينهم من خلال حبال معقودة، والتي تعرف باسم ”Quipu“.

وذكر الموقع الإلكتروني لمعهد ”ماساتشوستس“ للتكنولوجيا، أن فريقًا من باحثيه وبالتعاون مع أخصائيين في أمراض الجهاز الهضمي بجامعة هارفارد صمموا جهازهم من وحي تقنية حضارة الإنكا، إذ عملوا على تصنيعه من أنبوب من السيليكون وتعبئته بمعدن سائل من الغاليوم والإنديوم، ثم أغلقوه من كلا الطرفين.

وعند عقد الأنبوب بضع مرات على غرار الحبال المعقودة، أنتج أنبوب القسطرة الجديد عند اختباره على نماذج حيوانية، قياسات مماثلة لتلك الناتجة عن أحدث تقنيات تشخيص اضطرابات الجهاز الهضمي الباهظة الثمن، والمعروفة باسم قياس الضغط عالي الدقة.

وأكد جيوفاني ترافيرسو، المؤلف الرئيس في الدراسة، أن الجهاز يمكن تصنيعه على نطاق واسع بسرعة وبتكلفة منخفضة.

وأجرى الفريق البحثي العقدات على طول فقرات الأنبوب، حيث يكتشف ضغوطا تصل إلى نحو 200 ميليمتر زئبقي، وهو أعلى ضغط تم تسجيله في الجهاز الهضمي البشري.

ووجد الباحثون أن حساسية الضغط في جهاز القسطرة الجديد تختلف بناءً على نوع العقد وعددها ومدى إحكام ربطها.

وبين الباحث جيوفاني ترافيرسو، أن الجهاز المطور يمكن أن يتحمل درجات حرارة عالية ويمكن معالجته في آلة الأوتوكلاف الخاصة بتعقيم الأدوات الطبية بالحرارة والضغط، إذ يحقق بذلك ميزة جديدة على قسطرات قياس الضغط الحالية، والتي لا يمكن وضعها في الأوتوكلاف وتحتاج إلى التطهير الكيميائي والصيانة باستمرار.

وتعد تقلصات الجهاز الهضمي أمرًا بالغ الأهمية لنقل الطعام عبر القناة الهضمية، ويمكن أن يؤدي انقطاع هذه الانقباضات في أي وقت إلى حدوث مشكلات صحية.

وعادة ما يتم تشخيص اضطرابات عسر حركة المعدة من خلال استخدام أنبوب قسطرة يحتوي على محولات ضغط تستشعر تقلصات الجهاز الهضمي، وتقيس ما إذا كانت عضلات قناة الجهاز الهضمي تعمل بشكل صحيح لتوليد تلك الانقباضات بشكل سليم.

يُذكر أن حضارة الإنكا نشأت خلال الأعوام 1438- 1533 في أمريكا الجنوبية، وكان مركزها ما يعرف بالعصر الحالي في دولة بيرو.

وطور شعب الإنكا تقنية ”Quipu“ من حبال ملونة معقودة بطرق مختلفة، واستخدمها مع الحضارات القديمة الأخرى في جبال الأنديز، لتسجيل المعلومات وتبادل الرسائل فيما بينهم.