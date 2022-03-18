"مازيراتي" تكشف عن مجموعة سيارات كهربائية فاخرة

كشفت شركة ”مازيراتي“ الإيطالية لتصنيع السيارات الفاخرة عن مجموعة سيارات كهربائية بالكامل تسمى ”فولغور“.

وتضم هذه التشكيلة الجديدة الجيل الجديد من سيارات الكوبيه الرياضية ”غران- توريزمو“، ونسخة كهربائية من سيارة ”ليفانتي“ الأكثر مبيعًا، وسيارة ”غريكيل – Grecale“ الجديدة كليا من نمط ”SUV“، والعديد من السيارات الرياضية الفاخرة الأخرى والسيارات المكشوفة.

وأعلنت الشركة الإيطالية في بيان أنها ستقدم ”نسخًا كهربائية“ لجميع موديلاتها بحلول عام 2025 وتتحول إلى مبيعات السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لـ“مازيراتي“، دافيد غراسو، إن شركة صناعة السيارات ستهدف أيضًا إلى التخلص التدريجي من مبيعات سيارات محرك الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030، رغم أن ذلك سيعتمد على الأسواق الفردية ومتطلبات العملاء.

وفي مؤتمر صحفي، أضاف غراسو أن التاريخ الذي حددته الشركة للتحول كليا إلى السيارات الكهربائية سيعتمد أيضا على مدى سرعة تحرك الأسواق المختلفة نحو مستقبل الكهرباء.

ومع وضع هذا الجدول الزمني في الاعتبار، تدعي ”مازيراتي“ أنها ستكون ”أول علامة تجارية فاخرة تكمل مجموعتها الكهربائية بحلول عام 2025“.

جدير بالذكر أن ماركات السيارات الرياضية الفاخرة الأخرى، مثل ”بورش“ و“فيراري“ و“لامبورغيني“ كانت أعلنت عن خططها الخاصة بالتحول للكهرباء، لكن مثل هذا التحول كان أبطأ نسبيًا بين شركات صناعة السيارات الفاخرة.

ولا يزال معظم هذه الشركات يعول على محركات الاحتراق التقليدية التي تقدمها مع ”V8″ و“V12“ والتي تجتذب عشاق الأداء الرياضي القوي دون الاستغناء عن الفخامة.

وفي عام 2019، غيرت ”مازيراتي“ مسارها تمامًا، حيث أعلنت عن مجموعة من الطرازات الكهربائية، بما في ذلك الإصدارات التي تعمل بالبطاريات من طراز ”غران- توريزمو“ الكوبيه الرياضية ونسختها الكابورليه المكشوفة، بالإضافة إلى سيارة رياضية كهربائية وسيارة دفع رباعي كهربائية غير مسماة.

وفي العام الماضي، أعلنت الشركة عن نسخة هجينة من طراز ”غيبلي“ سيدان، والتي سيتم بيعها في أوروبا فقط.

ووفقًا لبيان الشركة، أصبحت هذه الخطط أكثر تركيزًا الآن، حيث ستكون سيارة ”غران- توريزمو“ كوبيه أول سيارة كهربائية تخرج من مجموعة منتجات ”فولغور“.

وسيتم إنتاج الكوبيه الرياضية الكهربائية في مصنع ”ميرافيوري“ التابع لشركة ”مازيراتي“ في تورين بإيطاليا، ومن المقرر أن تُطرح السيارة للبيع في عام 2023.

وبناءً على المواصفات الأولية التي أعلنتها الشركة، يبدو أن سيارة ”غران- توريزمو“ الكهربائية ستكون ”وحشًا“ عالي الأداء، كما وصفتها الشركة، حيث قالت الأخيرة إنها ستكون ”أكثر بكثير“ من 1200 حصان؛ وستنطلق من 0 إلى 100 كم/ ساعة (62 ميلا في الساعة) في ما يزيد قليلا عن ثانيتين، مع سرعة قصوى تبلغ 300 كم/ ساعة (186 ميلا في الساعة).

وقالت الشركة إن السيارة مصنوعة من مواد خفيفة الوزن لتعزيز سرعتها، مشيرة إلى أنها تأتي مع ثلاثة محركات كهربائية متميزة ستجعلها الأفضل في فئتها بلا منازع.

كما أعلنت الشركة أيضا أنها ستكشف عن سيارة كهربائية جديدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وألمحت إلى أنها ستكون سيارة ”غريكيل“ الجديدة كليا من نمط ”SUV“.

ورغم قلة التفاصيل التي أعلنتها الشركة، لكن من المتوقع أن يتم طرح السيارة للبيع أيضًا في عام 2023.

بدوره، قال فرانشيسكو تونون، الرئيس التخطيطي العالمي للمنتجات بالشركة، إن السيارة ”ستكون معيارًا من حيث النطاق والأداء والتسارع ووقت الشحن والسرعة القصوى.. ستكون مميزة في كل شيء“.

ومن المقرر أن تتم تغذية مجموعة ”فولغور“ بطرازات أخرى في الأشهر المقبلة، بما في ذلك سيارة ”MC20 Spyder“، السيارة الرياضية فائقة الفخامة التي تنتجها الشركة، وسيارة ”كواتروبورتيه“ الرياضية الجديدة بأربعة أبواب، ونسخة كهربائية من أكثر سيارة مبيعا للشركة، وهي ”ليفانتي“ من نمط ”SUV“.

ومثل جميع ماركات السيارات الرياضية، سيتعين على ”مازيراتي“ مواجهة فقدان المحركات التقليدية ”المزعجة“، حيث أضافت بعض شركات صناعة السيارات أصواتا اصطناعية لتعويض صوت محرك الاحتراق الداخلي، لكن ”مازيراتي“ أكدت أنها لن تسلك نفس المسار، وقال تونون: ”صوت مازيراتي ليس مزيفًا، لأننا نتحدث عن الأصالة“.