إطلاق هاتفي "Realme 9" و"9 SE" لهواة الهواتف المتوسطة

أطلقت شركة ”ريلمي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفين جديدين في الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، رسمياً في الهند.

وقالت الشركة إن هاتفي ”Realme 9″ و“9 SE“ يتمتعان بالعديد من المميزات والخصائص التي تجعلهما أفضل اختيار في هذه الفئة المحبوبة من قبل الشباب الذين يبحثون دائماً عن التميز بأسعار مقبولة.

Realme 9

ويعمل هاتف ”Realme 9“ ثنائي الشريحة بنظام تشغيل ”Android 11“ مع واجهة ”ريلمي“ التقليدية ”Realme UI 2.0“.

ويحتوي على شاشة عالية الدقة مقاس 6.5 بوصة (1080 × 2400 بكسل) من نوع ”LCD“ مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة.

ويتم تشغيل الهاتف بمعالج قوي في هذه الفئة من نوع ”MediaTek Dimensity 810″، مقترنًا بسعة تخزين تصل إلى 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR4X“.

ويأتي الهاتف مزودًا بسعة تخزين من نوع ”UFS 2.1“ مدمجة تصل إلى 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

وتشمل خيارات الاتصال دعم شبكات الجيل الخامس (5G) والاتصال اللاسلكي ”Wi-Fi“ والبلوتوث ”Bluetooth v5.1″ و“GPS / A-GPS“.

ويتضمن الهاتف مستشعرات القرب والضوء والجيروسكوب ومقياس التسارع ومستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب.

ويحتوي على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ USB من النوع ”C“.

والهاتف مزود بوحدة ثلاثية للكاميرا الخلفية، والتي تتضمن كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.1.

ويبدأ سعر ”Realme 9 5G“ من 197 دولاراً لنموذج التخزين الأساسي 4 رام + 64 مساحة تخزين، وهناك إصدار آخر 6 رام + 128 مساحة تخزين بسعر 229 دولاراً.

وسيتوفر بخيارات ألوان ”Meteor Black“ و“Stargaze White“ وسيطرح للبيع اعتبارًا من 14 مارس/آذار الجاري.

Realme 9 SE

يعمل هاتف ”Realme 9 SE“ ثنائي الشريحة أيضاً بنظام تشغيل ”Android 11″، مع واجهة ”Realme UI 2.0“.

ويحتوي على شاشة 6.6 بوصة فائقة الدقة (1080 × 2412 بكسل) من نوع ”LCD“ مع معدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع.

ويضم الهاتف معالجا قويا من نوع ”Snapdragon 778G“، مقترناً بسعة تصل إلى 8 غيغابايت رام.

ويوفر الهاتف ما يصل إلى 128 غيغابايت من سعة تخزين من نوع ”UFS 2.2“ المدمجة، والتي يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

ويشتمل على نفس خيارات الاتصال المذكورة في هاتف ”Realme 9″، ويتضمن نفس المستشعرات أيضاً.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 30 وات عبر منفذ ”USB Type-C“.

ويحتوي الهاتف الذكي أيضًا على إعداد كاميرا ثلاثية، يتميز بكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4. مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.1.

ويكلف سعر هاتف ”Realme 9 SE“ حوالي 262 دولاراً لإصدار سعة (6+ 128)، بينما يأتي الإصدار الأعلى، الذي يأتي مع إصدار سعة (8 + 128)، بسعر 301 دولار.

وسيكون الهاتف متاحًا بخيارات ألوان ”Azure Glow“ و“Starry Glow“ وسيكون متاحًا للشراء في ذات توقيت سابقه.