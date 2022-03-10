بعد طرحهما بمؤتمر MWC.. ما الفرق بين Galaxy Book 2 pro وMateBook X Pro؟

تصدرت شركتا هواوي وسامسونغ حدث MWC 2022 في برشلونة الإسبانية، حيث اجتمعت بعض أكبر العلامات التجارية للتكنولوجيا الاستهلاكية حول العالم، وكان هناك عدد كبير من الإعلانات الجديدة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية ومكبرات الصوت الذكية.

وأعلنت كل من هواوي وسامسونغ، العلامات التجارية الكبرى، عن ابتكارات جديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمول. بينما كشفت سامسونغ النقاب عن سلسلة Galaxy Book 2 pro الجديدة، وأطلقت هواوي جهاز MateBook X Pro.

وقال موقع dignited، إن كلا الجهازين المحمولين جهازان رائدان يتمتعان بجودة بناء ممتازة ومواصفات وميزات متطورة.

وفيما يلي، مقارنة بين مواصفاتهما وميزاتهما وسعرهما؛ لمساعدتك في تحديد ما تريد شراءه بين ”جالكسي بوك 2 برو“ و ”ميت بوك إكس برو“.

فمن حيث التصميم وإمكانيات عرض الشاشة، سلسلة Samsung Galaxy Book 2 Pro تأتي في نموذجين Galaxy Book 2 Pro و Pro 360.

وبالنسبة لهذه السلسلة، يبدو أن نقطة تركيز Samsung كانت قابلية النقل والوزن، حيث إن لكلا الجهازين المحمولين وزنا خفيفا وهما أكثر قابلية للحمل مقارنةً بسابقهما.

بينما جهاز هواوي هو أيضًا كمبيوتر محمول نسبيًا، بتصميم سمكه 5.4 مم فقط.

ويأتي جهاز Huawei MateBook X Pro بشاشة كبيرة مقاس 14.2 بوصة، وهو أكبر قليلا من شاشة مقاس 13.3 بوصة في Galaxy Book 2 Pro.

ومع ذلك، هناك جهاز Galaxy Book 2 Pro الذي لديه 15.6 بوصة لأولئك الذين يحبون شاشات العرض الكبيرة. ومع ذلك، فإن إمكانية انحنائه بدرجة 360 في Galaxy Book 2 Pro 360 تجعله خيارًا أفضل، حيث يمثل كمبيوترا محمولا مناسبا لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس والقلم، وهي ميزات يدعمها كلاهما.

مقارنة من حيث السوفت وير والهاردوير

ليس من المستغرب أن يستفيد Galaxy Book 2 Pro من أحدث جيل من معالجات Intel الجيل الثاني عشر من معالجات أجهزة الحاسوب، Intel i5.

كما أنه يتميز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، وعمر بطارية يصل إلى 21 ساعة.

بينما أعلنت شركة هواوي أن جهاز MateBook X Pro سيتم تشغيله بواسطة معالج Intel i5 من الجيل الحادي عشر. ومع ذلك، فقد قاموا بتعويض ذلك من خلال ذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجابايت، وسعة التخزين الداخلية 1 تيرابايت.

ويشمل Galaxy Book 2 Pro ميزات الأجهزة الأخرى من خلال Bluetooth 5.1 ودعم Thunderbolt 4 ومنافذ USB-C ومنفذ مقبس سماعة الرأس وفتحة icroSD، بينما يتميز MateBook X Pro بـ 4 منافذ USB ومنافذ من النوع C.

وبالنسبة لنظام التشغيل، يتشابه كلا الجهازين المحمولين، حيث يعملان بنظام التشغيل Windows 11 OS.