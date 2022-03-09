بتقنية 5K.. أبرز مواصفات شاشة "Studio Display" الجديدة من أبل

بعد أن طرحت شركة ”أبل“ الأمريكية جهاز كمبيوتر مكتبياً جديداً أمس الثلاثاء، وأطلقت عليه اسم ”Mac Studio“، كشفت معه عن شاشة خارجية فريدة من نوعها تتوافق مع معظم أجهزة ”ماك“ الخاصة بالشركة.

وأعلنت شركة ”أبل“ عن شاشة ”Studio Display“ في حدثها ”Peek Performance“ الذي حظي بمتابعة واسعة واهتمام منقطع النظير من قبل الجمهور المتعطش لجديد ”أبل“، مشيرة إلى أنها ستبدأ بسعر 1599 دولارًا.

وتعد الشاشة الأولى من ”أبل“ التي تستهدف شريحة واسعة من المستهلكين منذ سنوات عديدة، نظراً لسعرها المقبول نسبياً.

وتأتي الشاشة الجديدة من نوع ”Retina“ بمقاس 27 بوصة بتقنية 5K محاطة بإطار من الألومنيوم.

ويمكن أن يصل سطوع الشاشة إلى 600 شمعة، وتدعم ”ألوان P3“ المتعددة، وتعمل أيضًا مع ميزة ”TrueTone“ التي يقدمها نظام تشغيل ”macOS“. ويضم الجزء العلوي من الشاشة كاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميغابكسل.

وعن تجهيزات الشاشة، يضم الجزء الخلفي ثلاثة منافذ من نوع ”USB-C“ ومنفذا واحدا من نوع ”Thunderbolt 4“ يدعم ما يصل إلى 96 وات من خلال الشحن. ويعد هذا العدد من المنافذ كافيا لتشغيل جميع أجهزة كمبيوتر ”أبل“ المحمولة بما في ذلك ”MacBook Pro“ مقاس 14 بوصة و16 بوصة.

وأضافت ”أبل“ للشاشة أيضًا نظاما صوتيا قويا مكونا من ستة مكبرات صوت.

وتدعم الشاشة ميزات البرامج الصوتية المختلفة، مثل ”Center Stage“، والصوت المكاني (spatial audio)، والأوامر الصوتية ”Hey Siri“، من خلال نظام مدمج يضم ثلاثة ميكروفونات.

وكانت ”أبل“ قد طرحت في عام 2019 شاشة ”Pro Display XDR“ بمقاس 32 بوصة بدقة ”6K (6016 × 3384) مع 218 بكسل لكل بوصة، وكان سعرها يبدأ من 5000 دولار، وكانت مخصصة للعمل الاحترافي عالي المستوى في مجال الصور والفيديو، نظراً لدقة الألوان والسطوع فيها، لكنها لم تحقق نجاحاً ملموساً بسبب ارتفاع سعرها.

لكن سعر شاشة ”Studio Display“ التي تأتي مع حامل مدمج يتيح فقط إمالة الزاوية، والذي يبدأ من 1599 دولارًا، يمثل خيارا مناسبا لشريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن الجودة والمتانة وبسعر مقبول.

وتُقدم الشاشة أيضاً مع تشطيب اختياري من الزجاج غير اللامع (Nano-texture glass) مقابل 300 دولار إضافي، ومبلغ 400 دولار إضافي للحامل القابل لضبط الارتفاع. وبدأت الشركة في تلقي الطلبات المسبقة منذ يوم أمس، على أن تُطرح الشاشة للجمهور رسمياً في 18 مارس الجاري.