هواوي تطلق سلسلة ساعات جديدة تستهدف تحسين جودة حياة الرياضيين

أطلقت شركة هواوي هذا الأسبوع سلسلة ساعات GT 3 الجديدة في جنوب أفريقيا، والتي تتميز بمميزات رائعة وذكية، منها ساعات Watch GT 3 42 / 46mm و Watch GT 3 Runner.

ووفقًا لموقع Gadget، تعمل الساعات الثلاث بنظام HarmonyOS 2.1، وهو نظام تشغيل مملوك لشركة Huawei، ما يتيح لسلسلة Huawei Watch GT 3 Series تقديم تجربة مستخدم قوية.

وركز الموقع على أن الساعات ستبهر عشاق الصحة واللياقة البدنية بشكل خاص بمميزاتها الذكية الجديدة، حيث تقدم تقنية مراقبة معدل ضربات القلب، TruSeen 5.0+ ، وتحديثات كبرى في دقة مراقبة عمل القلب، وهي قادرة على تتبع معدل ضربات القلب، حتى في حالات معدل ضربات القلب سريعة التغير خلال ممارسة رياضات السباحة والجري والقفز .

وتوفر ساعات Huawei Watch GT 3 Series الذكية أيضًا رصدًا مستمرًا ودقيقًا لمستويات تشبع الأكسجين والنوم والتوتر ومراقبة الدورة الشهرية.

وتعمل الساعات الذكية أيضًا كمدربين شخصيين، حيث تسجل بيانات تمرين المستخدم وتحللها بذكاء عن طريق شدة التدريب، وبناءً على القدرة البدنية والأهداف الرياضية.

كما تأتي الساعات مزودة بميزة مراقبة تمرين مُحسنة تتكون من أكثر من 100 وضع للتمرين، بما في ذلك 18 تمرينًا احترافيًا و 12 تمرينًا خارج المنزل وستة تدريبات داخله.

ويقوم مدرب الذكاء الاصطناعي الموجود بالساعة بتصميم خطة تدريب أسبوعية، يتم تعديلها تلقائيًا بناءً على الأداء السابق.

ويسمح هذا بإجراء تحسينات متكررة وذات مغزى في التدريب البدني، ويضمن حصول المستخدمين على المزيد من خواص التمرين الرياضي.

ويدعم برنامج Healthy Living Shamrock في هذه الساعات أسلوب الحياة الصحية، حيث تم تصميمه لتلبية الاحتياجات الصحية اليومية للفرد، وذلك من خلال تخصيص الإعدادات، بحيث يمكن للشخص أن يتلقى تذكيرات منتظمة حول شرب الماء، الحفاظ على اليقظة، النوم في الوقت المحدد، ممارسة الرياضة، والبقاء إيجابيًا.

وتصميم الساعة مستوحى من الطبيعة، حيث يعطي مظهرًا أنيقًا وبسيطًا وخفيف الوزن ومستقبلي.

وبدون الحزام الخاص بها، تزن ساعة Huawei Watch GT 3 مقاس 46 مم 42.6 غرامًا، بسمك إجمالي 11 ملم، وتزن الساعة ذات المقاس 42مم 35 غرامًا، بسمك إجمالي 10.2 ملم.

وتدعم Huawei Watch GT 3 مقاس 46mm عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، بينما توفر مقاس 42mm عمر بطارية يصل إلى سبعة أيام.