إطلاق أحدث أجراس الأبواب مع كاميرا 2K وخاصية القفل الذكي

أطلقت علامة ”يوفي سيكوريتي“ التجارية التابعة لشركة ”أنكر“ أحدث منتجاتها من أجراس الأبواب الذكية الذي يأتي مزودًا بكاميرا تصور فيديو بدقة 2K، وقفل ذكي في آنٍ واحد، وتبلغ تكلفته 399 دولارًا.

ومن المتوقع أن يصل الجرس إلى الأسواق، في مايو/آيار 2022، ويستخدم جهاز الأمان الفريد بصمات الأصابع لفتح الباب، ويمكنه إرسال تنبيهات عند وصول أشخاص معينين أو مغادرتهم باستخدام التعرف على الوجه، وفقًا للشركة المصنعة.

وبالنسبة للمبتدئين في استخدام مثل تلك الأجهزة، يعاني معظم الأشخاص من استخدام جرس الباب بالفيديو، وغالبًا ما لا يدركون أنه من المفترض أن يضغطوا على الكاميرا في مكان ما لتنبيه المالك بوجود شخص ما عند الباب.

ومع هذا المنتج، يكون زر جرس الباب على قفل الباب، وهو المكان الذي عادة ما يكون فيه المفتاح، لذا من المحتمل أن يتسبب ذلك بحدوث ارتباك.

كما لا يوجد أيضًا تحديد لمدى عمر البطارية المتوقع للجهاز، وأيضًا يُعد تشغيل كل من قفل الباب، وكاميرا الأمان، عبر شبكة Wi-Fi استنزافًا خطيرًا لطاقة الإنترنت.

ومع تلك العيوب الطفيفة، يتمتع أيضًا الجهاز بعدستين للرؤية لأعلى ولأسفل لمعرفة تفاصيل الصورة وراء الباب، وقد يكون لدى الشركة مستقبلًا بعض الحيل لتحسين زوايا المشاهدة، وإطالة عمر البطارية.

وفي الوقت الحالي، تُظهر التفاصيل المتوافرة عن الجهاز أن جزء جرس الباب بالفيديو سيحتوي على كاميرا بجودة 2K مع رؤية ليلية، ومجال رؤية 160 درجة، ونسبة عرض إلى ارتفاع مستطيلة 4: 3، بالإضافة إلى مكبر صوت، وميكروفون، للحديث ثنائي الاتجاه.

وتكتشف الحركة أمام كاميرا الباب بواسطة كل من مجس بيروكهربائي، ورادار، ويتعين أن يقوم الجهاز من خلال خواص الذكاء الاصطناعي بتصفية أصوات التنبيهات التي تسببها السيارات، والأشجار، والحيوانات.