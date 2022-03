أبل تعلن 8 مارس للكشف عن أحدث منتجاتها خلال مؤتمرها السنوي الأول

كشفت شركة أبل عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنها خصصت يوم الثامن من مارس الجاري موعداً لعقد مؤتمرها السنوي الأول لهذا العام 2022 Apple Event.

ويحمل مؤتمر أبل شعار Peek Performance، حيث يتضمن دعوة لإلقاء ”نظرة خاطفة للأداء“، ويظهر شعار أبل متعدد الألوان، والذي يمكن أن يلمح إلى ألوان الأجهزة الجديدة.

وتتوقع مصادر تقنية بأن تقوم الشركة بالكشف عن أحدث منتجاتها التقنية من أجهزة هواتف أيفون الاقتصادية وحواسيب لوحية ومكتبية من طراز ماك وغيرها من المنتجات.

وأوضحت شركة أبل أنه بإمكان عشاقها ومستخدمي منتجاتها متابعة المؤتمر السنوي عبر البث المباشر في موقعها الإلكتروني، أو من خلال خدمة وتطبيق Apple TV.

ولم تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل حول ما سيترتب على الحدث الافتراضي، لكن خبراء تقنيين يتوقعون أن تكشف الشركة عن هاتف Iphone SE الاقتصادي.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh

— Greg Joswiak (@gregjoz) March 2, 2022