أبل تعلن 8 مارس للكشف عن أحدث منتجاتها خلال مؤتمرها السنوي الأول

كشفت شركة أبل عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنها خصصت يوم الثامن من مارس الجاري موعداً لعقد مؤتمرها السنوي الأول لهذا العام 2022 Apple Event.

ويحمل مؤتمر أبل شعار Peek Performance، حيث يتضمن دعوة لإلقاء ”نظرة خاطفة للأداء“، ويظهر شعار أبل متعدد الألوان، والذي يمكن أن يلمح إلى ألوان الأجهزة الجديدة.

وتتوقع مصادر تقنية بأن تقوم الشركة بالكشف عن أحدث منتجاتها التقنية من أجهزة هواتف أيفون الاقتصادية وحواسيب لوحية ومكتبية من طراز ماك وغيرها من المنتجات.

وأوضحت شركة أبل أنه بإمكان عشاقها ومستخدمي منتجاتها متابعة المؤتمر السنوي عبر البث المباشر في موقعها الإلكتروني، أو من خلال خدمة وتطبيق Apple TV.

ولم تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل حول ما سيترتب على الحدث الافتراضي، لكن خبراء تقنيين يتوقعون أن تكشف الشركة عن هاتف Iphone SE الاقتصادي.

ويتوقع أن يصل الهاتف الجديد إلى المستهلكين مع 5G وشريحة A15 CPU أسرع وكاميرات أفضل، بحسب ما أورده موقع ”TheVerge“ التقني.

ومع ذلك، سيشترك في نفس تصميم iPhone SE الحالي، مما يعني أن SE الجديد قد يحتفظ أيضًا بميزة Touch ID.

وفي الوقت نفسه، يفترض أيضًا أن شركة أبل ستعلن عن أحدث نسخة من جهازها اللوحي iPad Air الذي من المتوقع أن يأتي بوحدة معالجة مركزية جديدة، و 5G للطرز المجهزة للاتصالات الخلوية.

وتشير التوقعات إلى أن شركة أبل يمكن أيضًا أن تطرح تحديث نظام iOS 15.4 الجديد، مما يجعل من الممكن فتح أجهزة iPhone و iPad المزودة بمعرف الوجه أثناء ارتداء قناع الوجه، الذي سبق الحديث عنه قبل أسابيع.

ومن المتوقع أيضًا أن تظهر ميزة Universal Control لأول مرة مع التحديث الجديد، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين استخدام لوحة مفاتيح وماوس واحد عبر العديد من أجهزة iPad و Mac.

يُشاع أيضًا أن جهاز Mac آخر بشرائح من تصميم أبل قد يصل في مارس، لكن هذا لن يكون منتجاً سيتم عرضه على الأرجح في هذا الحدث المحدد.

ولن يتم الكشف خلال هذا المؤتمر عن طرازات iPhone 14 الجديدة، و AirPods، و Apple Watch، و MacBook Air، و iMac، و Mac Pro التي يُشاع إطلاقها في وقت لاحق في عام 2022.