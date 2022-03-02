"جيب" تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة

كشفت شركة ”جيب“ الأمريكية لصناعة سيارات الدفع الرباعي، النقاب رسميا عن سيارتها الكهربائية الجديدة، التي تعتزم إطلاقها العام المقبل.

ونقلت صحيفة ”فوربس“ الأمريكية عن كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ”ستيلانتس“ – الشركة الأم لـ“جيب“ – قوله، أمس الثلاثاء، إن السيارة ستأتي على هيئة ”SUV“ أو ”كروس أوفر“ وتعمل بتكنولوجيا ”BEV“، وهو نظام مدمج يعمل بالبطارية والكهرباء، مشيرًا إلى أنها أول سيارة دفع رباعي كهربائية من ”جيب“.

وأضاف تافاريس أنه سيتم إطلاق السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات – التي لم يتم منحها اسما حتى الآن – في أوروبا بالنصف الأول من عام 2023، مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا النموذج سينتقل إلى الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن شركة ”ستيلانتس“ هي تكتل شركات يمتلك عددًا كبيرًا من العلامات التجارية بما في ذلك ”كرايسلر“ و“دودج“ و“مازيراتي“ و“فيات“.

ووفقًا للصور التي عرضها تافاريس أمس، تُظهر اللقطة الأمامية وجود العديد من عناصر تصميم سيارات ”جيب“ الحالية، بدءًا من الشبكة ذات الأجزاء السبعة إلى جماليات الجسم المنحوتة والحيوية حول الرفارف.

أما الجزء الخلفي، فلا يبدو مختلفًا كثيرًا عن موديلات“شيروكي“ أو ”رينيغيد“، على سبيل المثال، باستثناء عدم وجود أنبوب عادم.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت المناسب بالنسبة لسيارة ”جيب“، حيث كان غزو العلامة التجارية في مجال السيارات الكهربائية حذرًا ومقتصرًا حتى الآن على موديلين“رانغلر 4xe“ و ”غراند شيروكي 4xe“ المرتقبين، ووفقًا لمجلة ”فوربس“.

وفي الوقت نفسه، يعمل المنافسون على زيادة إنتاج سيارات ”الكروس أوفر“ وسيارات الدفع الرباعي الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي أحدث مجموعة من الطرازات الرفيعة المستوى بما في ذلك ”كيا EV6″، و ”هيونداي أيونيك 5″، و ”فولكس فاغن ID.4“ وغيرها.

وكشفت شركة ”كرايسلر“ الشقيقة لشركة ”جيب“ عن مفهوم ”Airflow EV“ الكروس الذي يعمل بكامل طاقته في وقت سابق من العام الجاري.

وخلال عرض أرباح شركة ”ستيلانتس“ لعام 2021 الذي أقيم أمس في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث تم الكشف عن هذه السيارة، أكد تافاريس أن تكتل صناعة السيارات يهدف إلى أن تشكل المركبات الكهربائية 100٪ من مبيعاتها الأوروبية بحلول عام 2026.

وبالنظر إلى أن السيارة الكهربائية الأولى من ”جيب“ من المقرر أن تصل في النصف الأول من عام 2023، فهذا يعني، وفقًا للمجلة، أنه يجب أن يكون هناك دفع كبير نحو الكهربة بين الحين والآخر.

ولم تقدم المجموعة أي تفاصيل أخرى عن سيارة ”جيب“ الكهربائية القادمة.