مركز أمريكي: إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي للفضاء

كشف مركز جيمس مارتن لدراسات الحد من الانتشار النووي في كاليفورنيا، أن إيران ربما تكون قد فشلت في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء.

وقال ديفيد شمرلر، الباحث البارز في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر انتشار الأسلحة النووية، في تغريدة عبر ”تويتر“، الثلاثاء، إن ”إيران حاولت إطلاق صاروخ آخر مرة أخرى، لكنها فشلت على الأرجح“.

ونشر شمرلر صورة تعود إلى يوم 27 فبراير/شباط الماضي، حيث تظهر محطة الإمام الخميني الفضائية، بمحافظة سمنان شمال شرق إيران، وفي هذه الصورة، يوجد صاروخ أسود حول منصة الإطلاق يشير إلى حدوث انفجار.

وكتب شمرلر على حسابه الرسمي في تويتر، ”بما أن إيران لم تعلق بعد على هذا، فيمكن القول إن تحركها لم يكن ناجحًا“.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إيران فشل محاولتها بوضع ثلاث شحنات بحثية في مدار حول الأرض بواسطة القمر الصناعي ”سيمرغ“.

وأوضح مسؤولون في وزارة الدفاع الإيرانية، أن الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية لم يصل بالسرعة الكافية لوضع الشحنة في المدار، ما يؤكد فشل المشروع.

وكان إطلاق صاروخ ”سيمرغ“ الفضائي قد فشل أربع مرات متتالية من قبل، حيث أكد المتحدث باسم منظمة الصناعات الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسيني، أنه ”يبدو أن إيران واجهت مشكلة مع هذا النظام بالذات“.

وأضاف حسيني أن ”الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية لم يصل إلى السرعة المطلوبة لوضع الشحنة في المدار، وأن المشروع فشل“، مبيناً أن ”الشحنة يجب أن تصل إلى 7600 متر في الثانية لتصل إلى المدار، لكن سرعته كانت فقط 7350 مترًا في الثانية“.

وأشار إلى أن ”تحرك إيران لإطلاق صاروخ قمري، أثار انتقادات من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، حيث اعتبرت فرنسا خطوة إيران بأنها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231“.

ويعتبر منتقدو إيران أن إطلاق الأقمار الصناعية أمر استفزازي، لأن الصواريخ التي تطلق من الأقمار الصناعية تستخدم تكنولوجيا مماثلة لتلك المطلوبة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

لكن طهران تصر على أنه لا يوجد قرار يحظر برنامج أبحاث الفضاء والتجارب ذات الصلة، بما في ذلك في مجال الأقمار الصناعية.