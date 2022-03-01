تقنية جديدة تحارب تحيز الذكاء الاصطناعي

طور باحثون من معهد ”ماساشوستس“ للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، تقنية جديدة تسعى إلى منع تحيز الذكاء الاصطناعي، وإدخال قيمة الإنصاف في نماذج التعلم الآلي.

وكات خبراء أطلقوا في الأعوام الأخيرة، جملة تحذيرات من تحيز الذكاء الاصطناعي، وإصدار أحكام غير منصفة تتعلق بالعرق أو بالجنس أو بالإثنية، حسبما أورد الموقع الإلكتروني للمعهد.

واعتبر الخبراء أن ”تحيز التعلم الآلي يعود إلى أخطاء بشرية، خلال عملية تغذية الذكاء الاصطناعي بالبيانات، التي يتولاها بشر غير محصنين تمامًا من التحيز“.

وفي دراستهم الأخيرة، وجد الباحثون أن ”تدريب التعلم الآلي باستخدام بيانات غير متوازنة، يمثل سببًا رئيسًا بتحيز الذكاء الاصطناعي، ما يجعل إزالة التحيز أمرًا مستحيلًا، حتى لو أعيد التدريب باستخدام بيانات متوازنة“.

ويؤدي استخدام البيانات غير المتوازنة إلى تجذر التحيز في التعلم العميق للآلات، ما يحيلنا إلى نتائج غير عادلة.

وأمام هذا التحدي، طور الفريق البحثي تقنية تدمج الإنصاف بشكل مباشر في النموذج، بغض النظر عن عدم توازن بيانات التدريب.

وتعزز التقنية الجديدة في المستقبل أداء النماذج لمهماتها في العالم الحقيقي؛ مثل التعرف على الوجوه، وتصنيف أنواع الحيوانات، من خلال تقديم تنبؤات أكثر توازنًا.

وقال الموقع إن ”التقنية تقوم على إدخال الإنصاف مباشرة إلى التمثيل الداخلي للنموذج ذاته، ما يسمح بإنتاج الذكاء الاصطناعي لمخرجات عادلة حتى لو دُرِّب على بيانات غير عادلة، في ظل قلة البيانات المتوازنة في مجال التعلم الآلي“.

وأوضحت الباحثة نتالي دولرود، المؤلفة الرئيسة للدراسة أنه ”يشيع في مجال التعلم الآلي إلقاء اللوم على البيانات في تحيز النماذج، لكن البيانات المتوازنة غير متوافرة دائمًا، لذلك نحتاج لابتكار طرق فعالة لحل المشكلة“.

وتُعرف التقنية التي طورها الباحثون باسم ”التعلم المتري العميق“، وهو شكل من أشكال التعلم التمثيلي، إذ تتعلم الشبكات العصبية التشابه بين الكائنات، من خلال وضع الصور المتشابهة قريبة من بعضها والصور المختلفة بعيدة عن بعضها.

وتعين الشبكة العصبية خلال التدريب الصور ضمن مساحة تضمين، ليتوافق مقياس الشبه بين الصور مع مقياس المسافة بينها، وفق المصدر ذاته.

وأضاف أنه ”عندما نستخدم التعلم المتري العميق، مثلًا، لتصنيف الطيور، تعين الشبكة العصبية صور عصافير الدوري في جزء واحد من مساحة التضمين، والإوز في جزء آخر منها“.

وتابع: ”بعد التدريب يتمكن النموذج من قياس تشابه صور جديدة لم يرها من قبل، لينجح بتجميع صور الطيور بفاعلية ودقة“.

وأردف: ”إذ إن مقاييس التشابه التي يتعلمها النموذج قوية جدًا، وهذا سبب استعمال التعلم المتري في التعرف على الوجوه“.

وبحسب المعهد الأمريكي، أطلق الباحثون على تقنيتهم اسم ”فك الارتباط الجزئي للسمات“ ودربوا النموذج على تعلم مقاييس تشابه لسمة حساسة؛ مثل لون البشرة، ثم عمدوا إلى فك ارتباط مقياس تشابه لون البشرة عن مقياس التشابه المستهدف، كيلا يؤثر لون البشرة على النتائج المطلوبة.

وبذلك ضمن الباحثون ألا تتأثر تنبؤات النموذج بأحكام عنصرية، من خلال خضوع عملية الفرز لمعايير أخرى لا تعتمد فقط على لون البشرة.

وعندما يتعلم النموذج مقاييس التشابه لوجوه بشرية مختلفة، فهو يصنف المتشابهة منها في مجموعات قريبة من بعضها، ويبعد المتباينة عن بعضها، باستخدام صفات أخرى غير لون البشرة.

ويمكن تطبيق التقنية في مواقف عدة، لأن المستخدم قادر على التحكم في مقدار العلاقة بين مقاييس التشابه.

وعلى سبيل المثال، إذا أراد النموذج تشخيص سرطان الثدي استنادًا إلى الصور الشعاعية، فقد يرغب الطبيب في بقاء بعض المعلومات حول الجنس البيولوجي في مساحة التضمين النهائية لأن احتمال إصابة النساء أعلى بكثير من احتمال إصابة الرجال.

واختبر الباحثون ما توصلوا إليه في مهمتين؛ الأولى في التعرف على الوجوه، والثانية في تصنيف أنواع الطيور، ليتمكنوا من تقليل فجوات الأداء الناتجة عن التحيز، في مساحة التضمين أو في المهمات المتتالية، بغض النظر عن مجموعة البيانات المستخدمة.