سماعة طبية مبتكرة تسمح للمرضى بفحص أنفسهم دون طبيب أو أجهزة إضافية

طوّرت شركة ”SEIKI DESIGN STUDIO“ اليابانية للتقنيات المبتكرة، نوعاً جديداً من السماعات الطبية التي تتيح لمستخدميها إجراء فحوصات لأنفسهم في المنزل لمجموعة متنوعة من إشارات الجسم دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب أو استخدام مزيد من الأجهزة.

ووفقاً لما ذكره موقع ”Content2Share“ الإخباري، فإن الشركة اليابانية صممت السماعة بشكل مغاير للأداة الطبية الشهيرة، حيث تبدو قطعة صابون أو حجارة حصاة.

وتهدف الشركة من وراء ذلك إلى إزالة الحواجز النفسية المرتبطة برؤية سماعة الطبيب الشائعة الاستخدام، ولنقل بدلاً من ذلك مشاعر الراحة والرفق أثناء استخدام الجهاز المطور للفحص الطبي الذاتي.

وبينت شركة ”SEIKI DESIGN STUDIO“، أن العديد من الحالات المرضية تتطلب من الطبيب استخدام أجهزة طبية إضافية مع استخدام السماعة أثناء إجراء الفحوصات، ومن أبرزها شيوعاً أداة مقياس ضغط الدم، موضحةً أن الجهاز الجديد يستخدم بمفرده، كما لا يحتاج إلى التدريب على استخدامه.

وتُستخدم السماعة الفائقة المطورة، من خلال الاستلقاء على الظهر ووضعها في منتصف منطقة الصدر، حيث تزود مستخدمها بقراءات لمجموعة متنوعة من إشارات الجسم، وتحديداً لنظم القلب.

ويمكن للجهاز المطور إجراء مخطط كهربية القلب وقياس أصوات القلب، وذلك للكشف عن مجموعة متنوعة من الاضطرابات القلبية.

وكشفت الشركة اليابانية، أن السماعة المطورة صنعت من خلال دمج مجموعة من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع في كل من اليابان والولايات المتحدة.

وتوفر التقنية الجديدة للمستخدمين طريقة مريحة وسهلة الاستخدام لمتابعة حالتهم الصحية من المنزل، وتعتبر مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يخجلون من إجراء الفحوصات أو الذين لا يرغبون في الذهاب إلى الطبيب.

وظهرت خلال السنوات الأخيرة العديد من الأجهزة الذكية التي ترصد العلامات الحيوية لمستخدميها لمتابعة حالتهم الصحية، والتي تتضمن الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، وكذلك جهاز عداد الخطوات والمسافة التي يقطعها المستخدم.

والعلامات الحيوية (أو المؤشرات الحيوية) هي إحصاءات فسيولوجية مختلفة يتم قياسها واستخدامها في المجال الطبي من أجل تقييم وظائف الجسم المهمة.

وبحسب موقع ”Content2Share“، يمكن لهذه الأجهزة الذكية قياس ومراقبة مجموعة متنوعة من العلامات الحيوية، مثل معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم، إلا أنها لا تستطيع التعرف على بعض الحالات الصحية التي تكتشفها السماعات الطبية.