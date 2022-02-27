جهاز جديد من "هواوي" لقراءة الكتب‎‎ ينافس "كيندل"

أعلنت شركة ”هواوي“ الصينية العملاقة، عن جهاز جديد ينافس جهاز ”كيندل“ لقراءة الكتب من ”أمازون“‎‎، وفق ما أورده تقرير متخصص.

وذكر موقع ”تك رادار“ ‏البريطاني المتخصص في الأخبار التكنولوجية والتقنية أنه ”على الرغم من أن أجهزة (كيندل) هي أكبر الأسماء في عالم أجهزة القراءة الإلكترونية، ومع تضاؤل الاهتمام بأجهزة ”E-Ink“ من ”Onyx“ و ”Xiaomi“، أعلنت هواوي عن الجهاز الجديد الذي من المتوقع أن يكون قادرًا على المنافسة في هذا الجانب“.

وكشفت الشركة الصينية في مؤتمرها الذي يعرف باسم ”MWC 2022“ عن ”Huawei MatePad Pap“، والذي يتميز بمجموعة من المواصفات المثيرة للإعجاب للقارئ الإلكتروني، ولهذا يمكن أن ينافس قوائم أمازون، لا سيما جهاز ”Kindle Oasis“.

وبحسب التقرير، فإن ”الجهاز يأتي بشاشة مقاس 10.3 بوصة، وهي كبيرة جدًا بالنسبة للقارئ الإلكتروني، ويدعم القلم، وهناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة“.

وبين أن الجهاز ”يستخدم منفذ USB-C الذي يسمح بالشحن السريع، وله دعامة تشبه تلك التي في Kindle Oasis لسهولة حمله، وبطارية تدوم 4 أسابيع“.

ومن ناحية البرامج، يعمل الجهاز على تشغيل ”HarmonyOS“ من هواوي، ويتضمن تطبيق ”Huawei Books“ الذي يتيح الوصول إلى أكثر من مليوني كتاب.

ويوجد دعم لأكثر من 20 لغة، والمتجر متاح في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

ويحتوي الجهاز على مميزات أكثر من مجرد قراءة الكتب عليه.

وقال موقع ”تك رادار“: ”يبدو كأنه جهاز إنتاجي يعمل بكامل طاقته مع رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات، وبعض التطبيقات المتاحة للتنزيل من معرض تطبيقات هواوي“.

وأشار إلى ميزات ”تحويل الكتابة اليدوية (باستخدام القلم) إلى إلكترونية، والاتصال بين الورق والهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي، والتسجيل الصوتي، وتشغيل الفيديو، والمزيد من المميزات“.

وداخليًا، يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين 64 غيغابايت، لذا فهو أقوى من كيندل، لكنه أغلى قليلًا أيضًا.

وتصل أسعار الجهاز في أوروبا، إلى 499 يورو (حوالي 560 دولارًا / 420 جنيهًا إسترلينيًا / 780 دولارًا أستراليًا)، وفق المصدر ذاته.

لكن من غير المؤكد حتى الآن، المناطق التي ستشهد إطلاق جهاز ”هواوي“ للقراءة حتى الآن، ولكن بالنظر إلى سجل الشركة، لن تكون الولايات المتحدة على تلك القائمة.