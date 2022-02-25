حظيت ببصمة "غايم أوف ثرونز".. طرح لعبة "Elden Ring" وسط اهتمام كبير

تُطرح لعبة الفيديو الجديدة ”إلدن رينغ“، اليوم الجمعة، وسط اهتمام إعلامي كبير مدفوع، خصوصا بنجاح النسخة السابقة ”دارك سولز“، وأيضا بوجود بصمات مبتكر سلسلة ”غايم أوف ثرونز“ الذي دعي للمناسبة.

وحازت اللعبة الإلكترونية المنتظرة، بعد الإعلان عنها للمرة الأولى قبل حوالى ثلاث سنوات، والتي تجمع بين تقمص الشخصيات والحركة، على ثناء كبير من المتابعين.

ويتعين على الشخصية الرئيسية ”Tarnished“ (المرذول) اجتياز ”الأرض المتوسطة“ (Lands Between) واستعادة أجزاء متناثرة من خاتم (Elden Ring) ستخوله أن يصبح السيد على المنطقة، وفقاً لما تقوم علي فكرة اللعبة.

وصمم هذه اللعبة هيديتاكا ميازاكي، مبتكر لعبة ”Demon’s Soul“ وسلسلة ”Dark Souls“ بأجزائها الثلاثة، والتي بيع منها أكثر من 27 مليون نسخة في العالم، وفق استديوهات ”فروم سوفتوير“ المطورة لها.

كذلك حاول جورج ر.ر. مارتن، مؤلف رواية ”إيه سونغ أوف أيس أند فاير“ الأدبية، التي اقتُبس منها المسلسل التلفزيوني الشهير ”غايم أوف ثرونز“ (2011-2019)، إضفاء نفحة إنسانية وبعدا دراميا للشخصيات، وفق شركة ”بانداي نامكو“ اليابانية المطورة للعبة ”إلدن رينغ“.

ورغم ديكوراتها الزاخرة بالتفاصيل وسهولة اللعب فيها، تحتفظ ”إلدن رينغ“ ببعض السمات التي استقطبت عددا كبيرا من اللاعبين الأوفياء عبر سلسلة ألعاب الفيديو ”سولز“، خصوصا لناحية الصعوبة.

ويمكن أن تستمر بعض المعارك طويلا، ويتعين أحيانا على اللاعب أن يخسر ”حيوات“ عدة للتعرف إلى الثغرات لدى المنافسين بغية التغلب عليهم.

وردا على سؤال لوكالة ”فرانس برس“، تحفظت شركة ”بانداي نامكو“ عن الكشف عن عدد التحميلات للعبة التي توافرت على أجهزة اللعب والكمبيوتر قبل إطلاقها الرسمي.

وتقوم العديد من الشركات بإطلاق عدد كبير من الألعاب كل عام ويحظى سوق الألعاب باهتمام واسع بين الفئات العمرية الشابة.

وتحظى أجهزة ”إكس بوكس“ من مايكروسوفت و“بلاي ستيشن“ من سوني على نصيب الأسد من مشتريات عشاق الألعاب حول العالم كما أن مبيعات الألعاب سواء رقميا عبر المنصات الشهيرة أو عبر الشرائط والاسطوانات باتت تحقق أرقاماً خيالياً لصناع الألعاب حتى باتت تجارة مربحة تدر الملايين على أصحابها، علاوة على أن هذا القطاع بات مفتوحاً أمام الكثير من اللاعبين الجدد.