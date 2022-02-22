أبتوبيا: تنزيل تطبيق ترامب للتواصل الاجتماعي 170 ألف مرة من متجر "أبل"

أظهرت بيانات من شركة ”أبتوبيا“ للأبحاث، أنه تم تنزيل تطبيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (تروث سوشيال) 170 ألف مرة على متجر تطبيقات ”أبل“، منذ إطلاقه مساء الأحد الماضي.

وكان التطبيق الذي أنشأته الشركة التي يديرها الرئيس الأمريكي السابق، هو الأكثر تنزيلا في متجر تطبيقات ”أبل“ بعد وقت قصير من نشره.

وقالت أبتوبيا، ”إنه من المحتمل أن يكون ارتفاع سقف التوقعات والطلبات المسبقة لتنزيل التطبيق هي السبب لهذا العدد الكبير من التنزيلات“.

وتم إطلاق مشروع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجديد للتواصل الاجتماعي ”تروث سوشيال“ في وقت متأخر، يوم الأحد، على متجر تطبيقات أبل، ما قد يشير إلى عودة ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد حظره من عدة منصات العام الماضي.

وتم حظر ترامب من استخدام مواقع ”تويتر“ و“فيس بوك“ و“يوتيوب“ و“غوغل“ بعد الهجوم الذي وقع في السادس من يناير/ كانون الثاني العام 2021، على مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل مؤيديه، بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.

وستنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، والتي تقف وراء مشروع ”تروث سوشيال“، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير، وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم حجب آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي الحالية.

وحتى الآن، لم تقترب أي من الشركات الجديدة، ومنها منافسون لـ“تويتر“، مثل ”جيتر“ و“بارلر“ وموقع ”رامبل“ لمقاطع الفيديو، من مضاهاة شعبية نظرائها من المواقع الشهيرة.

وقبل أيام، أطلق دونالد ‏ترامب أول تغريدة له على منصته الجديدة للتواصل الاجتماعي ”تروث سوشيال“، وكتب يقول: ”استعدوا.. رئيسكم المفضل سيراكم قريبا“.

وتشبه ”تروث“ إلى حد كبير موقع ”تويتر“.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق عن خططه بشأن منصة التواصل الاجتماعي الجديدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووعد بمنافسة شركات التكنولوجيا التي منعته من استخدام منصاتها، بعد أحداث الكابيتول، ومشاركتها بنفس الطريقة التي يفعلون بها ذلك مع التغريدات، كما أنه لا توجد إعلانات في هذه المنصة.