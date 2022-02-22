الكشف عن أول حوامة رياضية فاخرة في العالم تسير على الأرض والماء

كشفت شركة ”Von Mercier“ عن Arosa التي توصف بأنها أول حوامة رياضية فاخرة في العالم من طراز hovercraft، ورغم أنها ليست بسرعة المركبات العادية إلا أنها تعتبر أسرع مركبة برمائية حتى الآن.

وصممت الحوامة الفريدة، التي تبلغ سرعتها القصوى حوالي 60 ميلا، بحيث ”تجمع بين الحوامات المتطورة وابتكار المركبات الكهربائية“.

وتقول صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن مفهوم الحوامات ليس جديدًا، حيث كان هناك الكثير من السائقين الذين قادوا مركبات على الأرض والرمل وفوق المياه منذ الخمسينيات.

وعلى عكس سيارات فيراري أو ماكلارين أو بوغاتي، تنتقل الحوامة الجديدة المثيرة، على وسادة من الهواء على ارتفاع سبع بوصات من الأرض؛ مما يسمح للسائقين بالتنقل عبر المياه وإعطاء معنى جديد لمصطلح مركبة الطرق الوعرة.

وتحتوي الحوامة الفاخرة على قمرة قيادة مفتوحة مع ترتيب جلوس ترادفي مثل طائرة مقاتلة، ولوحة عدادات رقمية، وتتميز السيارة أيضًا بمجموعة نقل حركة كهربائية بالكامل تتكون من محرك بنزين يعمل على تشغيل ثلاثة محركات كهربائية، بينما تخزن البطارية العازلة الكهرباء لفترات قصيرة من السرعة.

وبنظرة أولية، قد يبدو أن الحوامة تحتوي على جنوط عجلات عملاقة، لكنها في الواقع عبارة عن دوارات لقنوات المروحة وهي جزء من نظام تقول شركة VonMercier إنه سيجعل من Arosa ”الحوامة الشخصية الأكثر قدرة على المناورة في العالم“.

وتشتهر الطائرات الحوامة بكونها لا يمكن السيطرة عليها في بعض الأحيان، لكن نظام التحكم الاتجاهي المتقدم الخاص بشركة Von Mercier يعد بقدرة فائقة على المناورة، وهذا يسمح للسائق بالتوقف والانعطاف والعكس والمضي قدمًا بسهولة.

وتحتوي Arosa أيضًا على طوابق جانبية مثل القارب بحيث يمكن اصطحاب المزيد من الأشخاص لركوب الحوامات.

وتقوم Von Mercier بصنع 50 نموذجًا من Arosa لتبدأ بها وتأمل في طرحها للبيع بحلول الصيف، وأعرب حوالي 180 عميلًا حتى الآن عن ”استعدادهم لشراء تلك الحوامة الفاخرة، بحسب الصحيفة البريطانية.

وعلى الرغم من أن سعرها يبدأ من 100000 دولار، إلا أن التكلفة يمكن أن ترتفع إذا تم طلب مزايا طلاء مخصصة أو اختيارات خشبية محددة أو أقمشة أو معدات معلومات وترفيه وغيرها.

ونتيجة تصنيف الحوامات عادةً على أنها قوارب، فلا يمكن قانونا قيادة Arosa على الطرق العامة، ومع ذلك، ترى الشركة أن منتجها أكثر جاذبية لأصحاب اليخوت الكبيرة الذين يمكنهم الظهور على الشاطئ مع الحوامة الرياضية الفريدة.