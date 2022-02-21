عدسة صناعية جديدة يتغير شكلها عند النظر من مسافات مختلفة مثل العين البشرية

ابتكر فريق بحثي من قسم البصريات الكهربائية بجامعة هايفي للتكنولوجيا في الصين HFU، عدسات اصطناعية تتشابه مع وظيفة العين البشرية التي تتمثل بتغيير شكلها، عند النظر للأجسام من مسافات مختلفة.

وقالت الباحثة مياو تشو رئيسة المشروع: ”تركز العين البشرية على الأجسام بدقة من مسافات مختلفة وبسرعات عالية بشكل لا يصدق“، مبينةً أنها من وحي هذه الوظيفة، طورت مع فريقها عدسة سائلة تكيفية تتشابه مع وظيفة العين في التكيف عند النظر إلى الأشياء من مسافات متفاوتة.

وذكرت مجلة ”The Engineer“ للأخبار التكنولوجية، اليوم الاثنين: ”استخدم الباحثون الصينيون لصنع العدسة، سائلاً جديداً سريع الاستجابة للكهرباء يسمى (ثنائي بيوتيل أديبات) (Dibutyl Adipate DBA) الذي يغير البعد البؤري ”المسافة بين المركز البصري للعدسة وجسم ما عند تطبيق جهد كهربائي“.

وصنع الباحثون العدسة التكيفية الجديدة على شكل قبة، من قطب كهربائي مغطى بطبقة عازلة للماء، وسائل ”DBA“.

وعند تطبيق تيار كهربائي على سائل ”DBA“ يتغير شكل القبة بطريقة تعتمد على مستوى الجهد الكهربائي المطبق، وبالتالي يتغير البعد البؤري، ومع إزالة المجال الكهربائي تستعيد العدسة شكلها الأصلي.

وأوضحت الباحثة مياو تشو، أن سائل ”DBA“ شفاف وغير متطاير وغير مكلف، ما يجعله مثاليًا للاستخدام في صنع عدسات قابلة للتكيف.

وبين الفريق البحثي أن استخدام سائل ”DBA“ ساهم في تصنيع بنية عدسة أبسط وتزن بضعة غرامات، وعند اختبارها أظهرت أداءً بصريًا عاليًا وأكثر ثباتاً، مقارنةً مع العدسات السائلة المشابهة لها.

ونظرًا لأنها لا تتطلب أي عناصر ميكانيكية، يمكن استخدامها لسنوات طويلة في العديد من التطبيقات الإلكترونية دون أن تتلف.

وكشف الباحثون أن العدسات السائلة التكيفية الجديدة، يمكن أن تكون بديلةً عن أنظمة العدسات الصلبة الشائعة الاستخدام في الأجهزة الإلكترونية، لما تتميز به من خفة الوزن وسهولة التصينع، وتغيير الطول البؤري بسرعة لتحديد الاشياء، ما يجعلها مثالية لكاميرات الهواتف الذكية، وأجهزة المناظير الداخلية الطبية ”لفحص الأعضاء الداخلية في الجسم“، والنظارات الطبية وتطبيقات الرؤية في الأنظمة الروبوتية.

وتتكون العدسة السائلة من سائل يستطيع التغيير من شكله بصورة سريعة للغاية، وربما هذا أكثر ما يميز هذه التكنولوجيا الجديدة، حيث من الممكن تغيير الزاوية بسهولة شديدة، والسبب في هذا هو أن المواد تتنقل بسلاسة، وكل هذا في النهاية يؤدي إلى حصولك على دقة كبيرة للغاية وجودة عالية في الصور غير مسبوقة.