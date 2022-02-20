"Galaxy Book".. أجهزة لابتوب جديدة من "سامسونغ" بمظهر أنيق وسعر منخفض

تستعد شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية لصناعة الإلكترونيات رسميًا لإطلاق أحدث سلسلة أجهزة كمبيوتر محمولة خاصة بها من الفئة المتوسطة (ملائم للميزانية)، بتصميم نحيف وخفيف، وأداء قوي، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف النقالة (MWC 2022)، المقررة إقامته، الأسبوع المقبل، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وكما اتبعت ”سامسونغ“ في تصنيع سلسلة هواتفها الرائدة ”Galaxy S22″، ولوحياتها المميزة ”Galaxy Tab S8″، من تصاميم أنيقة تتوافق مع أفضل التقنيات، ينتقل هذا التوازن بين الميزات الفريدة، والقدرة على تحمل التكاليف، إلى تشكيلة أجهزة اللابتوب الجديدة ”Galaxy Book“.

التصميم والإعدادات والأداء

تتميز السلسلة الجديدة – التي تضم جهازين – بهيكل معدني بالكامل للحصول على مظهر راقٍ وأنيق، مع معالجات“Core i5″ و ”i7“ من الجيل الحادي عشر الذي تقدمه شركة ”إنتل“.

وتتضمن أيضًا معالجات رسومية (كارت شاشة) منفصلة وليست متضمنة أو متكاملة (Integrated) من نوع ”Intel Iris Xe Max“.

ويبدأ سعر الأجهزة من 750 دولارًا.

ويأتي الجهاز الأعلى من سلسلة ”Galaxy Book“بسعر 1000 دولار مع معالج ”Intel Core i7“ من الجيل الحادي عشر، و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين 512 جيجابايت من نوع ”SSD“، بالإضافة إلى كارت شاشة“Iris Xe Max“ منفصل.

أما الجهاز الآخر، فقد يأتي بسعر 750 دولارًا، وينخفض المعالج إلى“Core i5″، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين 512 جيجابايت من نوع ”SSD“ أيضًا.

ويعمل الطرازان على نظام تشغيل ”Windows 11“ من شركة ”ميكروسوفت“.

ويرى خبراء التقنية، أن السلسلة الجديدة من ”سامسونغ“ منافسة بقوة لأجهزة اللابتوب الأخرى في فئتها من مقاس 14 و 15 بوصة مثل ”Asus Vivobook“ و ”Acer Swift 3X“.

وعن أداء كارت الشاشة، يقول الخبراء إن استخدام سامسونغ لـ“Iris Xe Max“ هو خطوة للأمام، وأفضل من الرسومات المدمجة المنتشرة حاليًا في الأجهزة المتوافرة في الأسواق، موضحين أنه يتنافس بقوة مع خيارات الرسومات المنفصلة للمبتدئين من شركة ”نيفيديا“، مثل ”GeForce MX350“.

وأشاروا إلى أن كارت الشاشة ليس مصممًا لمهام الرسومات الصعبة أو ألعاب الفيديو، ولكن يمكنه تسريع أداء الأشياء، مثل ترميز الفيديو، وتحرير الصور الخام.

وتأتي شاشة ”Galaxy Book“ في الجهازين بمقاس 15.6 بوصة من نوع ”LCD“، وتعمل باللمس، بدقة 1080 بكسل (FHD) مع سطوع 300 شمعة.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: ”إن الشاشة تتمتع بالوضوح المذهل، إنها بديهية وسهلة الاستخدام.. هذه الشاشة مثالية للمهام الإبداعية، وأيام العمل الإنتاجية الإضافية.“