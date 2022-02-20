جهاز قابل للارتداء مثل ساعة يد يرصد بالضوء انقطاع النفس أثناء النوم

نجح فريق بحثي من قسم الهندسة الكهربائية ومركز الابتكار بجامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، وبالتعاون مع مركز ”Kempenhaeghe“ البريطاني لعلاج الأعصاب، في تطوير جهاز يمكن ارتداؤه في المعصم لاكتشاف مرض انقطاع النفس أثناء النوم باستخدام الضوء.

ووفقا للموقع الإلكتروني لجامعة آيندهوفن للتكنولوجيا، تعتمد الأساليب الشائعة لتشخيص اضطرابات التنفس أثناء النوم على اختبار يسجل التغيرات الفيزيائية والحيوية وأداة تقيس ضعف وتوقف التنفس لدى المرضى وهم نائمون.

وفي هذه الأساليب يطلب الطبيب من المريض ارتداء أجهزة استشعار طوال الليل لمراقبة عدة وظائف مثل نشاط الدماغ ومعدل ضربات القلب ونشاط العضلات.

من ناحيته، أوضح الباحث غابرييل بابيني المؤلف الرئيسي في المشروع، أن هذه الأدوات ليست مناسبة للاستخدام في المنزل لفترات طويلة؛ لأنها قد تكون غير مريحة للارتداء، ويمكن أن تؤثر على النوم.

ولذلك طور بابيني وفريقه طريقة مريحة يمكن أن يرتديها المريض في المعصم بسهولة مثل ساعة يد أو جهاز تتبع اللياقة البدنية، ويستخدمها في المنزل لفترات طويلة لرصد اضطرابات التنفس أثناء النوم، بدون الحاجة لتشغيلها من قبل الطبيب.

وصمم الباحثون الجهاز بنظام مدمج لبرنامج الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي، ومصابيح ليد، ومستشعرات ضوء.

ويعمل الجهاز من خلال إضاءة الجلد بضوء أخضر من مصباح ليد المثبت في الجهاز، وينعكس جزء من الضوء عن طريق الدم في الجسم، ومن ثم يتم الكشف عنه بواسطة مستشعر الضوء، ويرصد باستخدام برنامج التعلم الآلي، نبضات القلب المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.

من جانبه، شرح سيباستيان أوفيرم، المشرف على المشروع، أن الجهاز المطور مكمل للفحص السريري داخل المستشفى، وبإمكان الأطباء أن يطلبوا من المرضى استخدامه عندما يريدون مراقبة مرض انقطاع النفس الانسدادي النومي لفترة طويلة، وذلك بدون الحاجة إلى الكثير من الأسلاك وأجهزة الاستشعار.

ويعد النوم أمرا بالغ الأهمية للراحة الجسدية والعقلية، وقد يتأثر بعدة اضطرابات، ومن أكثرها شيوعًا حالة انقطاع النفس الانسدادي النومي، والتي تحدث أثناء النوم للحظة عندما تسترخي مؤقتا العضلات الداعمة للأنسجة الرخوة في الحلق مثل اللسان والحنك.

وتُصيب هذه الحالة نحو مليار شخص في جميع أنحاء العالم.