باستخدام "حصاد الطاقة".. جهاز قائم على الماء يشحن الإلكترونيات بالاهتزاز

طور فريق بحثي من جامعة ”تشونغ انغ“ في كوريا الجنوبية، مولد كهرباء محمولا قائما على الماء، ينتج طاقة كهربائية عند اهتزازه، وذلك باستخدام طريقة حصاد الطاقة من البيئة، والتي تتمثل بتحويل الحركة إلى كهرباء.

ووفقا لموقع ”Electronic Specifier“ للأخبار التكنولوجية، فإن تصميم جهاز محمول وكبير بما يكفي لتحريك السائل داخله وتوليد الكهرباء، كان يشكل تحديا، حتى تمكن الباحثون في جامعة ”تشونغ انغ“ الكورية الجنوبي، من التغلب على هذه المشكلات، في هذا المشروع الجديد، وتطوير مولد خفيف الوزن ومضغوط، ويعتمد على الماء لإنتاج الطاقة الكهربائية عند الاهتزاز.

ويتميز الجهاز بتصميم بسيط يشبه العصا ويتكون من 10 مليمترات من الماء، وأسطوانة بوليمر وأقطاب كهربائية.

من ناحيته، شرح البروفيسور سانغمين لي، الباحث المشارك في الدراسة، أن الجهاز ينتج الطاقة الكهربائية ببساطة عن طريق سكب الماء داخل المولد ثم العمل على هزّه، ما يؤدي إلى تحريك الماء لأعلى ولأسفل، وعند اهتزاز الجهاز يكتسب شحنة موجبة يتم نقلها إلى الأقطاب الكهربائية لتوليد ناتج كهربائي مرتفع.

وبين لي، أن مولد كهرباء العصا المحمول، يمكن أن يولد ناتجًا كهربائيًا عاليًا يصل إلى 710 فولتات، عندما يحتوي على مساحة كافية لحركة المياه ومنطقة قطب كهربائي عالية.

وأكد الباحثون أن المولد يمكنه تشغيل 100 مصباح ليد، مما يعني أنه يمكن استخدامه في الحياة اليومية لتشغيل الأجهزة الكهربائية المحمولة بأمان، مثل عصا حركة مرور تضيء عند الاهتزاز، وذلك نظرًا لتصميمه البسيط والخفيف الوزن.

ويعتبر حصاد الطاقة من البيئة، إحدى طرق إنتاج الطاقة، والتي تشمل الطاقة الحرارية والشمسية والميكانيكية.

وبين الفريق البحثي، أن المولدات الاحتكاكية واحدة من أكثر الأدوات فاعلية لحصاد الطاقة من خلال الحركة ”الميكانيكية“، بسبب إنتاجها الكهربائي العالي، وتكلفتها المنخفضة وسهولة الوصول إليها.

وتنتج هذه الآلية كهرباء عندما تتلامس مادتان مختلفتان ومن ثم تنفصلان، وعلى سبيل المثال: ”عند فرك بالون في الملابس يصبح البالون مشحونًا بالكهرباء ويمكن أن يلتصق بالأدوات“.

وأظهرت الدراسة إمكانية استخدام المولدات الصغيرة الاحتكاكية في مجموعة واسعة من التطبيقات اليومية لتشغيل الإلكترونيات الصغيرة.

ومع الاهتمام المتزايد بإنترنت الأشياء والإلكترونيات الصغيرة، يرتفع الطلب على مصادر الطاقة المحمولة.