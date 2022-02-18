أمريكا.. تحذير للمواطنين من الملاحقة بواسطة أجهزة تتبع أبل‎‎

أصدر المدعيان العامان في ولايتي نيويورك وبنسلفانيا تحذيرات بشأن المخاطر التي تشكلها أجهزة التتبع الخاصة بشركة ”أبل“ الأمريكية، ”Apple AirTags“، كأداة للمطاردة.

ومنذ إطلاق أجهزة التتبع الشخصية من ”أبل“، في نيسان أبريل الماضي، لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ الناس في إساءة استخدامها لتتبع الأشخاص دون موافقتهم، نظراً لأن حجم الجهاز يجعله مثاليًا للانزلاق في الجيوب والمحافظ دون أن يتم اكتشافها.

وللتصدي للتهديد الذي تشكله تلك الأجهزة بحجم الزر، قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، في تحذير للمستهلك إن استخدام أجهزة ”AirTags“ لمطاردة الأشخاص ”سيُعامل كجناية“.

وأصدرت المسؤولة تنبيهًا للمستهلك مع توصيات تتعلق بالسلامة؛ لحماية سكان الولاية من الجهات الفاعلة السيئة باستخدام أجهزة ”AirTags“ لتتبع مواقع الأفراد وممتلكاتهم لأغراض ضارة.

وأضافت في بيان: ”أبلغ الأفراد عن العثور على علامات AirTags مجهولة مرتبطة بسياراتهم وفي حقائبهم وجيوب المعاطف وممتلكاتهم الشخصية الأخرى. وبحسب ما ورد تلقى آخرون تنبيهات على هواتفهم تفيد بأنه تتم مشاركة معلومات موقعهم.“

وتابع البيان أنه ”في جميع أنحاء البلاد، تتم إساءة استخدام أجهزة AirTags لتعقب الأشخاص وممتلكاتهم لإحداث ضرر.. تتبع الأشخاص دون وعيهم أو موافقتهم هو جناية خطيرة ولن يتسامح مكتبي معها. أحث جميع سكان نيويورك على إيلاء اهتمام وثيق لممتلكاتهم، واتباع النصائح التي يقدمها مكتبي للبقاء في أمان“.

وشددت المدعية العامة في بيانها أن ”سلامة سكان نيويورك هي أولويتي القصوى، وسيواصل مكتبي بذل كل ما في وسعه لحماية سكان نيويورك“. واتخذ المدعي العام لولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، موقفًا مماثلاً.

ووفقًا لشركة ”أبل“، ترسل أجهزة ”AirTags“ إشارة بلوتوث ”آمنة“ يمكن اكتشافها بواسطة الأجهزة القريبة في تطبيق ”Find My network“.

وتزعم ”أبل“ أن ”العملية برمتها مجهولة الهوية ومشفرة لحماية خصوصية المستخدمين“.

وخلال الشهر الماضي، قال عدد من النساء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) إنه تمت متابعتهن باستخدام أجهزة تتبع ”AirTags“.

ويبدو أن ”أبل“ قد لاحظت المشكلة، وأعلنت، يوم الخميس الماضي (10 شباط فبراير)، عن خطط لإدخال عدد من التغييرات تجعل من الصعب إساءة استخدام ”AirTags“ لمطاردة شخص ما، في وقت لاحق من العام الجاري.

وكجزء من التغييرات لجعل إساءة الاستخدام أكثر صعوبة، قالت الشركة الأمريكية إن كل مستخدم يقوم بإعداد ”AirTag“ الخاص به لأول مرة سيرى رسالة تحذر من أن استخدام الجهاز لتعقب الأشخاص دون موافقة يعد جريمة في العديد من المناطق حول العالم.

وفي الوقت الحالي، يتلقى مستخدمو أجهزة ”آيفون“ (ومستخدمو أندرويد الذين يثبتون التطبيق على هواتفهم) تنبيهات ”التتبع غير المرغوب فيه“ إذا انتقلت علامة ”AirTag“ غير معروفة معهم.

وأعلنت شركة ”أبل“ أنه سيتم تنبيه الأشخاص في وقت سابق بأن أجهزة ”AirTag“ غير معروفة تسافر معهم.

وعندما يتم تحذير ”التتبع غير المرغوب فيه“ بواسطة ”AirTag“، سيتمكن مستخدمو أجهزة آيفون (بدءا من iPhone 11 فقط) من استخدام ”البحث الدقيق“ لمعرفة مسافة واتجاه علامة ”AirTag“ المجهولة عندما تكون في النطاق.

وفي السابق، كان بإمكان مالك ”AirTag“ فقط فعل ذلك، وقامت الشركة أيضًا بتحديث دليل المستخدم الخاص بها لـ“أي شخص يشعر بالقلق أو يتعرض لإساءة استخدام التكنولوجيا أو المطاردة أو المضايقة“.