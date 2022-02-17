أمريكا.. تحقيق جديد بشأن نظام "تيسلا" للمساعدة على القيادة‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

فتحت الهيئة الأمريكية للسلامة المرورية تحقيقا جديدا يتعلق بنظام Autopilot للمساعدة على القيادة في سيارات ”تيسلا“، بعد شكاوى من سائقين قلقين بشأن حالات فرملة غير متوقعة.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت 354 شكوى خلال الأشهر التسعة الماضية تتعلق بهذه المشكلة على سيارات من طرازي ”موديل 3″ و“موديل Y“ من عامي 2021 و2022 يُستخدم فيها نظام تثبيت السرعة في Autopilot، وهي وظيفة تسمح بتكييف سرعة السيارة مع حركة المرور المحيطة على الممرات الأربعة في الطرق السريعة.

وتحدثت الشكاوى عن حالات فرملة مفاجئة تشغل فيها السيارة المكابح من دون سبب واضح.

ويمكن أن يحدث هذا التباطؤ السريع في المركبات ”من دون سابق إنذار، وبشكل عشوائي، وفي كثير من الأحيان لمرات عدة خلال الرحلة نفسها“، وفق الهيئة الأمريكية للسلامة المرورية.

لذلك قررت الهيئة فتح تحقيق لتحديد حجم وخطورة هذه المشكلة المحتملة التي قد تكون 416 ألف مركبة معنية بها.

وفتحت الهيئة تحقيقاً سابقاً بشأن نظام المساعدة على القيادة، الصيف الماضي، بعد سلسلة حوادث اصطدام لسيارات ”تيسلا“ مع مركبات لفرق إغاثة.

وفي إطار هذا التحقيق، طلبت الهيئة مرارا معلومات إضافية من ”تيسلا“ حول أنظمة مساعدة السائق.

وفي نيسان/ أبريل من العام 2021، لقي شخصان مصرعهما، إثر حادث مروري بسيارة ”تيسلا“ كانت تسير على الأرجح دون سائق خلف المقود.

وكانت المركبة تسير بسرعة عند اصطدامها بشجرة واحتراقها في ”سبرينغ“ قرب مدينة هيوستن الأمريكية، ما أدى إلى تدميرها كليا.

وقال حينها مارك هيرمان، المسؤول في شرطة مقاطعة هاريس، لصحيفة ”وول ستريت جورنال“، إن العناصر الأولية للتحقيق تظهر أن السيارة كانت تتنقل دون سائق.

ولفت إلى أن السلطات لم تعثر سوى على دلائل تشير إلى أن شخصين كانا في السيارة، أحدهما بجانب مقعد السائق والثاني على المقاعد الخلفية.

وتحذر ”تيسلا“ عبر موقعها الإلكتروني من أن أنظمة المساعدة على القيادة الموجودة في مركباتها لا تجعلها مستقلة تماما، وبالتالي يبقى الإشراف البشري الدائم على مسار السيارة أمرا لازما.

غير أن مقاطع فيديو كثيرة تنتشر باستمرار عبر الإنترنت لسيارات ”تيسلا“ مع سائقين ينامون أثناء القيادة، أو يرفعون أيديهم لفترة طويلة عن المقود.