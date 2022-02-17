بتصميم جديد متغير اللون.. "ريلمي" تكشف عن هاتفي "9 Pro" و"9 Pro Plus"‏

كشفت شركة ”ريلمي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب عن سلسلة هواتفها الجديدة المرتقبة، ”Realme 9 Pro“ و“Pro Plus 9″، وهما هاتفان يندرجان تحت الفئة المتوسطة التي تحظى بشعبية كبيرة.

وتأتي السلسلة الجديدة بترقيات كبيرة عن شقيقتها السابقة ”8 Pro Realme“، وبتصميم مادي جديد تمامًا، إذ يجمع الهاتف بين الجوانب الرفيعة المسطحة واللوحة الخلفية المنحنية التي تتضمن ”طبقة فوتوكرومية“ مسؤولة عن تدرج لون الهاتف عند التعرض لأشعة الشمس (على سبيل المثال يتغير اللون الأزرق إلى اللون الأحمر في غضون ثوانٍ).

أما عن الكاميرا في الهاتفين، فتأتي بنظام ثلاثي. ويشتمل هاتف ”Realme 9 Pro“ على كاميرا أساسية بمستشعر 64 ميغابكسل مع فتحة عدسة ”f / 1.79“ إلى جانب كاميرا عريضة بدقة 8 ميغابكسل وأخري ”ماكرو“ بدقة 2 ميغابكسل.

في المقابل، يأتي هاتف ”Realme 9 Pro Plus“ بنظام كاميرا فائق عن شقيقه الأصغر، حيث يشمل مستشعرا أساسيا من سوني ”IMX766″ بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 مع تثبيت بصري للصورة، وهو مستشعر يتواجد في معظم هواتف الشركات التابعة لـ“بي. بي. كيه“ الرئيسة من العام الماضي، مثل ”OnePlus 9 Pro“ و“Oppo Find X3 Pro“، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، مع نفس الكاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابكسل. ويأتي الهاتفان بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل.

وعن الفروقات بين الهاتفين، يحتوي ”Pro Plus 9“ على شاشة من نوع ”OLED“ بمقاس 6.4 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز مع طبقة حماية من نوع ”Corning Gorilla Glass 5″، ومعالج ”MediaTek Dimensity 920″، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع شاحن سريع بقوة 60 وات.

أما هاتف ”Realme 9 Pro“، فيحتوي على شاشة من نوع ”LCD“ بمقاس 6.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج ”Snapdragon 695″، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات. ويأتي كلا الهاتفين بخيارين هما 6 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

ومن ناحية التخزين، تأتي نسخة الـ“Pro“ العادية بسعة 128 جيجابايت من نوع ”UFS 2.2″، أما نسخة ”Pro Plus“ فتحتوي على خيارين بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت من نوع ”UFS 2.2“ أيضاً. ويأتي هاتف ”Realme 9 Pro“ مزودًا بمكبر صوت واحد (Mono)، بينما يحتوي ”Pro Plus 9“ على مكبر صوت استريو مزدوج إلى جانب دعم خاصية ”Dolby Atmos“.

ويعمل الهاتفان على نظام تشغيل ”Android 12″، مع واجهة ”ريلمي“ المشهورة، ”Realme UI 3.0″، ويدعمان شبكات الجيل الخامس (5G). ويأتي كلا الهاتفين بألوان ”Aurora Green“ و“Midnight Black“ و“Sunrise Blue“ (هذا اللون فقط الذي يتمتع بميزة تغيير اللون).

ولم تقدم شركة ”ريلمي“ معلومات حول التسعير حتى الآن، ومن المرجح أن تشمل أسواق الإطلاق الهند وأوروبا. وسيُطرح هاتف ”Pro Plus 9“ للبيع اعتبارًا من الـ21 من فبراير الجاري، بينما ستتوفر النسخة ”البرو“ العادية اعتبارًا من الـ23 من فبراير.